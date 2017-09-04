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Сжигание документов и "нежелательные"

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Генконсульство России в Сан-Франциско
© Фото: nashaplaneta.su

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И мыслепреступление, надо думать.

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Понедельник, и вы наверняка соскучились по новостям из США. Американские власти потребовали у российской дипмиссии освободить здание генконсульства в Сан-Франциско (остались консульства в Вашингтоне, Нью-Йорке, Сиэтле или Хьюстоне), и объявили, что сразу после того, как российские дипломаты вынесут свои вещи, ФБР произведет в помещениях обыск. И вот, накануне обыска российские дипломаты решили растопить камин. Из трубы на крыше здания пошел характерный дым, соседи даже вызвали пожарных. Возможно, консульские служащие хотели скоротать вечер у огонька, но, вероятнее, в огне что-то экстренно жгли. МИД уже заявил, что сокращать активность (в выдаче виз, например) РФ в ответ на действия американских коллег не собирается.

Что там про КНДР. Дональд Трамп объявил, что США готовы применить против Северной Кореи ядерное оружие, а Южная Корея готовит свои испытания баллистических ракет. Тем временем по первому каналу показывают фильмы-репортажи о том, что в КНДР все замечательно (без упоминаний казней и прочих нюансов режима).

Удивительная история от ВВС. Оказывается, британская телерадиокомпания несколько лет проводила свое масштабное исследование на тему вербовки террористов. И один из вербовщиков ИГ (группировка запрещена в России) склонял журналиста, работавшего «под прикрытием», совершить теракт на лондонском мосту – одному или с группой лиц. Дело было год назад, теракт в итоге произошел в июне 2017 года.

Странные новости из Совфеда. Там, по данным Известий, готовят законопроект о «нежелательном поведении». «Нежелательным» будет считаться все, что может нанести ущерб национальной безопасности России и что ведет к разжиганию «национальной, религиозной и политической розни». Также «нежелательным» станет работа с молодежью «извне» и «вмешательство» в избирательный процесс. Иностранцев будут выдворять из страны, россиянам грозит уголовная ответственность за «нежелательные действия». Насколько серьезна ситуация и примут ли закон – неясно. Понятно, что выборы скоро и система мандражирует, но тут какие-то совсем драконовские меры.

Накануне в Москве, а ныне в Грозном проходят протесты мусульман против притеснения последователей ислама из этнической группы рохинджа со стороны войск и буддистов в Мьянме. Глава Чечни Рамзан Кадыров осудил геноцид в Мьянме, пообещав, внимание, выступить против позиции России, если она откажется подписывать соответствующую резолюцию в Совбезе ООН.

В Петербурге накануне по традиции весело отметили день рождения Сергея Довлатова. А еще начало недели обещает быть солнечным, там что спешите поймать хорошую погоду!

О хорошем в городе. Высшая школа биотехнологии и пищевых технологий Санкт-Петербургского политехнического университета совместно с учеными из Гамбурга начали заниматься переработкой водорослей. Из самой обычной ряски ученые смогут сделать фильтры для очистки воды (что актуально для обоих городов). Стоимость проекта пока оценивается в довольно скромные по международным меркам 90 млн рублей. Хорошего вам дня, друзья.

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