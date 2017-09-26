«Вим-Авиа»: что происходит с компанией и как помогут туристам

Ситуация с авиакомпанией «Вим-Авиа», которая весь летний сезон терроризировала пассажиров задержками рейсов, за последние два дня накалилась до предела - прекращены все чартерныей рейсы. Более того 26 сентября министр транспорта РФ Максим Соколов фактически объявил, что авиакомпания прекратила свою работу.

«Господдержка уже бессмысленна, потому что данная компания практически прекратила свою работу. Нужна господдержка в решении этой ситуации, предложения такие формируются штабом, и потом через Минтранс будут направлены в правительство», - цитирует «Интерфакс» Соколова.

По его словам, для выполнения обязательств «Вим-Авиа» перед пассажирами, купившими билеты, рассматриваются различные российские авиакомпании, которые будут заниматься этим вопросом. «Вся информация есть в штабе, штаб работает в круглосуточном режиме», - сказал он, отметив, что у Росавиации есть перечень компаний, которые заинтересованы в том, чтобы перевезти пассажиров «Вим-Авиа».

При этом он подчеркнул, что среди них не только российские перевозчики. «И греческие компании выражают заинтересованность в том, чтобы вывезти тех туристов, которые направлялись на греческие курорты, своими бортами. Мы в этом случае пойдем, конечно, на встречу», - добавил министр. По его словам, в настоящее время рассматриваются «различные варианты» дальнейшей судьбы «Вим-Авиа».

Всего от простановки полетов «Вим-Авиа» пострадали девять российских туроператоров, в том числе четыре крупных – «Интурист», TUI, Mouzenidis Travel и Coral Travel, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР). Прямо сейчас за рубежом находятся 43 тыс. туристов, отправленных рейсами «Вим-Авиа» в Турцию, Грецию, Италию, Испанию и на Крит, говорится в сообщении ассоциации «Турпомощь». При этом руководитель Ростуризма Олег Сафонов заявил, что уход «Вим-Авиа» с рынка чартерных авиаперевозок не вызовет коллапса на туристическом рынке России.

«Появляется много информации относительно возможного коллапса на рынке. Я хочу сделать заявление о том, что никакого коллапса не будет. Организацией возвращения из-за рубежа российских туристов - клиентов данного авиаперевозчика занимается Министерство транспорта РФ, Росавиация и Ростуризм», - цитирует ТАСС Сафонова.

Заявления «панического» характера о ситуации с «Вим-Авиа» являются намеренной попыткой дестабилизации обстановки на рынке, отметил Сафонов. «Ситуация находится под полным контролем. Все туристы будут возвращены домой. Причем будет это сделано не за счет средств туроператоров, а за счет других средств», - также добавил он.

Руководитель Ростуризма не стал уточнять, за счет каких средств будет организован вывоз туристов, однако подчеркнул, что этим вопросом будет заниматься оперативной штаб, в который входят представители Минтранса, Росавиации и Ростуризма.

Туристы больше суток ждут рейсов в аэропорту. Фото: Instagram / @hercules_nebesny, @lizkapipi

Огромные долги и уголовное дело

Накануне вечером, 25 сентября, стало известно, что «Вим-Авиа» объявила о полном прекращении чартерных рейсов. Перевозчик планирует ввести внешнее антикризисное управление. В Росавиации, в свою очередь, объявили о начале внеплановой проверки авиакомпании, ее результаты объявят в начале следующей недели, рассказал замглавы Минтранса РФ Валерий Окулов.

По словам Окулова, на данный момент пока рано говорить об аннулировании сертификата эксплуатанта, так как ведомство только вышло на внеплановую проверку. «На получение результатов проверки они (представители Росавиации) рассчитывают быстро, пока они ориентируются на недельный срок, в начале следующей недели они рассчитывают на какие-то результаты», - цитируют «Известия» заместителя министра.

Также Окулов сегодня сообщил, что долг «Вим-Авиа» превышает 500 млн рублей, однако авиакомпания официально пока не запрашивала госгарантии по кредитам. «Эти цифры плавают. Первоначально была задолженность по аэропорту «Домодедово» в районе 500 млн рублей, сейчас уже другие объемы. Сейчас наша задача - понять размер бедствия», - цитирует его РИА «Новости».

По данным Генпрокуратуры, с января по август 2017 года 1020 рейсов авиакомпании, что составляет около 12% от общего количества, вылетели с задержкой более двух часов, при этом 209 рейсов задержано более чем на шесть часов.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело, заподозрив должностных лиц компании в «хищении денежных средств пассажиров путем обмана в особо крупном размере». В СК считают, что руководство авиакомпании знало о нехватке средств для закупки топлива и о невозможности выполнить свои обязательства перед пассажирами, однако продажа билетов продолжалась. Таким образом, «Вим-Авиа» могла получить «путем обмана денежные средства в размере свыше одного млн рублей».

Туристы больше суток ждут рейсов в аэропорту. Фото: Instagram / @jennypeko, @k.s.n_energi

Застрвяшие пассажиры и «помощь извне»

Поисковик авиабилетов Aviasales уже закрыл доступ к билетам авиакомпании «Вим-Авиа» в поисковой выдаче. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на PR-директора сервиса Яниса Дзениса. «Мы закрываем доступ к билетам «Вим-Авиа» в поиске Aviasales, чтобы наши пользователи не столкнулись с отменами, задержками и прочими неприятностями», - рассказал он.

Кроме того, по словам Дзениса, служба поисковика предлагает помочь пассажирам, которые застряли в аэропорту. «Мы готовы помочь с возвратом авиабилетов тем пассажирам, у которых до вылета осталось меньше суток и рейс отменили. Тем, у кого до вылета остается больше 24 часов, остается только ждать четких инструкций со стороны авиакомпании», - добавил он.

Тех пассажиров, которые находятся за границей, будут вывозить другие авиакомпании. Например, РБЕ со ссылкой на пресс-службу Azur Air сообщает, что компания «однозначно будет участвовать» в перевозке пассажиров «Вим-Авиа», сейчас Azur Air «рассматривает варианты и оценивает свои возможности».

Кроме того, Росавиация обратилась к UTair по поводу ситуации с перевозкой пассажиров «Вим-Авиа». «В настоящий момент мы анализируем свои технические возможности для оказания поддержки», - рассказали в пресс-службе UTair.

«Ведомости» со ссылкой на топ-менеджера авиакомпании «Россия» пишут, что дочка «Аэрофлота» будет финансировать полеты «Вим-Авиа» из московского аэропорта «Внуково». Председатель совета директоров и совладелец «Внуково» Виталий Ванцев заявил, что это был бы единственно возможный вариант.

«Полеты продолжатся, пока не будут выполнены обязательства перед пассажирами «Вим-авиа», то есть примерно две недели. «Внуково» установил для всех бортов «Вим-авиа» 100% скидку на аэропортовое обслуживание, так как это социальный вопрос, в основном придется оплачивать заправку самолетов», - также рассказал источник «Ведомостей».

«ТурДом» пишет, что «Вим-Авиа» собственными либо привлеченными силами выполнит свои обязательства по вывозу с мест отдыха пассажиров, имеющих на руках билеты авиакомпании. В максимально возможном объеме будет обеспечено согласование сетки полетов по регулярным направлениям, преимущественно внутри страны, а также за рубеж. Также в течение двух дней будет произведено согласование сетки расписаний с участием перевозчиков, готовых оказать поддержку в перевозке пассажиров «Вим-Авиа».

По последним данным, Росавиация уже договорилась с некоторыми российскими авиакомпаниями, которые будут возить пассажиров «Вим-авиа», это «Уральские авиалинии», «АйФлай», «Ред Вингс», «НордСтар», «ИКАР», «Северный ветер» и «Якутия». За это в 2018 году они получат компенсацию затрат из федерального бюджета в размере 200 млн рублей.

Ко всем прочим неприятностям, ранее сообщалось, что Петербург и китайский остров Хайнань с ноября 2017 года свяжет прямой рейс, который собиралась выполнять как раз таки «Вим-Авиа». По всей видимости, рейса не будет, либо придется искать другого перевозчика. Причем из-за ситуации с авиакомпанией проблемы возникли не только у российских путешественников. Например, телерадиокомпания RTBF сообщила о том, что около 360 граждан Китая застряли в аэропорту бельгийского Льежа из-за прекращения чартерного сообщения.

Фото: Instagram / @lucie_oriental, @insky.aero

Ситуация напоминает кризис в «Трансаэро»

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина заявила, что у туроператоров накопилось немало вопросов к Росавиации. «Серьезные проблемы у авиакомпании «Вим-Авиа» были в прошлом году и нынешней весной. Затем - крупнейший коллапс в начале летнего сезона, когда перевозчик массово задерживал рейсы из разных аэропортов и срывал чартерные программы. Тогда транспортная прокуратура возбудила административные дела в отношении авиакомпании «Вим-Авиа» и ее гендиректора, Росавиация также пообещала принять строгие меры. На деле они вылились в регулярную публикацию безобидных сводок, перечисляющих задержки рейсов», - цитирует «Интерфакс» Тюрину.

Представитель РСТ сообщила, что за три летних месяца был задержан 841 рейс, и призвала власти ужесточить механизмы контроля над перевозчиками, чтобы в будущем финансовая нагрузка по выполнению своих обязательств легла именно на них. Тюрина также убеждена, что необходимо добиться закрепления права исполнительной власти контролировать возможность авиакомпании осуществить объемы заявленной перевозки на законодательном уровне и создать при Росавиции структуру, подобную «Турпомощи», которая аккумулировала бы средства для минимизации ущерба в случае банкротства авиакомпаний.



Партнер BMS Law Firm Денис Фролов считает, что задолженность перед поставщиками топлива и аэропортами, которая стала причиной проблем в работе «Вим-Авиа» возникла из-за того, что компания не смогла справиться с сезонным спадом перелетов. «Обычно компании в такой период используют накопления или обращаются к заемным средствам, однако в данном случае накоплений у «Вим-Авиа» не оказалось, и на тот момент уже имелась большая задолженность по кредитам», - цитирует Фролова «Свободная пресса».

«Если бы компания была больше, то кризис удалось бы пережить, но сейчас ситуация будет развиваться в зависимости от того, предоставит ли правительство госгарантии. Но даже в этом случае компания может закрыться, если не сумеет успешно реструктуризировать задолженность. Что касается граждан, то они могут обратиться за компенсацией и возмещением убытков, но необходимо понимать, что, если «Вим-Авиа» прекратит свою деятельность, то добиться реального возмещения будет практически нереально, - высказал свою мнение Денис Фролов.

Адвокат Сергей Головин также утверждает, что Росавиация могла предотвратить провальную ситуацию с авиакомпанией. «Ситуация не выглядела благополучно, так как согласно бухгалтерской отчетности, которую можно найти в интернете, у «Вим-Авиа» за последние годы образовалась большая задолженность с обязанностью выплатить большую часть в этом году. Можно сделать вывод, что компания жила в долг, который сейчас стали требовать к возврату и компания не смогла его обслужить. Виноват в этой ситуации конечно регулятор, так как данная ситуация не нова и очень напоминает кризис с «Трансаэро». Можно было сделать выводы и провести надлежащее регулирование, чтобы этого не допустить», - резюмировал он.

О вопросах к власти говорит и Альфред Малиновский, вице-президент Профсоюза летного состава России. «А вопросы должны, в конце концов, задать Росавиации. Почему бардак такой в авиакомпаниях, финансовая несостоятельность, банкротство? Деньги отняли, деньги взяли и услугу не оказали. Как хотите, называйте это, но это лохотрон», - цитирует его Business FM.

Часть экспертов даже предполагают, что правительство намеренно убирает конкурентов с авиарынка России, чтобы монополия «Аэрофлота» установилась еще в большем объеме. «Еще ни одно банкротство или финансовые проблемы авиакомпании не сопровождались подобными уголовными делами. И, на мой взгляд, нет никаких оснований и предпосылок его открывать. Это нормальное, обычное состояние для авиационного бизнеса. Авиакомпания продает билеты и на эти деньги закупает топливо. И не только топливо, но и платит зарплату, налоги и аэропортовые сборы, все-все, что ей нужно. А также ремонтирует самолеты. Да, создается впечатление, что кто-то пытается сделать эту ситуацию, может быть, невозвратной, чтобы однозначно у Минтранса не осталось выхода, как просто запретить полеты этой авиакомпании, что будет для нее означать только одно - банкротство. А для контрагентов и кредиторов, к сожалению, тоже это будет плохое известие, потому что они однозначно уже ни под каким предлогом не получат своих заслуженных средств», - рассказал Роман Гусаров, главный редактор портала Avia.ru.