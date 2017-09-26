Ростуризм создал штаб по возвращению клиентов «ВИМ-Авиа»

Власти РФ обеспечат возврат на родину всех туристов, которые должны были лететь с отдыха авиакомпанией «ВИМ-Авиа», приводит ТАСС слова руководителя Ростуризма Олега Сафонова.

Руководитель ведомства не уточнил, за счет каких средств будет организован вывоз туристов. По его словам, этим вопросом будет заниматься штаб, в который входят представители Минтранса, Росавиации и Ростуризма.

Кроме того Сафонов отметил, что уход «ВИМ-Авиа» с рынка чартерных авиаперевозок не вызовет коллапса на туристическом рынке.

Также стало известно, что в настоящее время совместно с туроператорами ведется работа по формированию списков туристов и установлению местонахождения каждого из них. Регулярные международные рейсы выполнялись авиаперевозчиком в Китай, Армению (Ереван), Грецию (Салоники), Испанию (Тенерифе), Бельгию (Льеж), чартерные рейсы – в Турцию, Иорданию, Болгарию, Грецию, на Кипр, в Италию и Саудовскую Аравию, сообащет tourdom.ru.

Прежде Ассоциация туроператоров России (АТОР) опубликовала заявление, в котором говорится, что остановка деятельности «ВИМ-Авиа» обернется репутационным ущербом для органов исполнительной власти.

Накануне вечером, 25 сентября, стало известно, что «ВИМ-Авиа» объявила о полном прекращении чартерных рейсов. Перевозчик планирует ввести внешнее антикризисное управление. В Росавиации заявили, что ведутся переговоры с другими компаниями о вывозе пассажиров. Прежде ведомство объявило о начале внеплановой проверки авиакомпании. По данным Генпрокуратуры, с января по август этого года 12% рейсов «ВИМ-Авиа» вылетели с задержкой более двух часов.



Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело, заподозрив должностных лиц компании в «хищении денежных средств пассажиров путем обмана в особо крупном размере». В СК считают, что руководство авиакомпании знало о нехватке средств для закупки топлива и о невозможности выполнить свои обязательства перед пассажирами, однако продажа билетов продолжалась. Таким образом, «ВИМ-Авиа» могла получить «путем обмана денежные средства в размере свыше 1 млн рублей».

Накануне издание The Bell сообщало, что кредиторы оплатили полеты «ВИМ-Авиа» только до полудня 25 сентября. Финансирование предоставили структуры, близкие к правительству Татарстана, само правительство и близкий к нему банк «Зенит». Это связано с тем, что авиакомпания зарегистрирована в республике.

Помимо этого, авиакомпания 21 сентября обратилась за поддержкой к вице-премьеру Аркадию Дворковичу, после чего запрос передали в Минтранс. Источники The Bell считают, что даже с поддержкой компания может при оптимистичном сценарии продолжать полеты только до октября.