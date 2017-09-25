Рейс "Вим-Авиа" из Петербурга в турецкий Даламан задержали на 12 часов. Согласно онлайн-табло Пулково, самолет должен был вылететь еще в шесть утра 25 сентября. Согласно последним данным, рейс отложен до 18:15.

С аналогичными задержками проблемной авиакомпании столкнулись пассажиры московского аэропорта "Домодедово". Из столицы не могут вылелеть в Льеж, в Ереван и в Даламан.

"Временные трудности с расписанием авиакомпании вызванные традиционным сезонным спадом, что привело к спорам хозяйствующих субъектов и задержкам ряда рейсов. Был проведен ряд консультаций с государственными органами, контролирующими авиационную отрасль, а также переговоров с партнерами авиакомпании. В данный момент достигнуты предварительные соглашения, что должно привести к исправлению ситуации. Разрабатывается план урегулирования ситуации совместно с финансовыми организациями, принявшими решение поддержать авиакомпанию", - говорится в сообщении "Вим-Авиа".

При этом "Медуза" со ссылкой на издание The Bell пишет, что задержки связаны с долгами авиакомпании. По данным издания, кредиторы оплатили полеты "Вим-Авиа" только до полудня 25 сентября. Финансирование предоставили структуры, близкие к правительству Татарстана, само правительство и близкий к нему банк "Зенит". Это связано с тем, что авиакомпания зарегистрирована в республике.

Помимо этого, авиакомпания 21 сентября обратилась за поддержкой к вице-премьеру Аркадию Дворковичу, после чего запрос передали в Минтранс. Источники The Bell считают, что даже с поддержкой компания может при оптимистичном сценарии продолжать полеты только до октября.