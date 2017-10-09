Путевки в Турцию, Грецию и на Кипр могут подорожать из-за проблем «ВИМ-авиа»

Путевки в Турцию, Грецию, на Кипр, а также в Сочи и Крым могут подорожать из-за возможного ухода с рынка авиакомпании «ВИМ-авиа». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на двух источников, работающих в туристическом бизнесе.

Чартерные договоры «ВИМ-авиа» с туроператорами заканчиваются 15 октября, однако последний рейс авиакомпания уже совершила 7 октября 2017 года. В чартерных перевозках «ВИМ-авиа» занимала 15% рынка, поэтому цены на путевки к лету 2017 года могут вырасти сразу на 10-20%.

По факту проблем с рейсами «ВИМ-авиа» возбуждено уголовное дело о мошенничестве – СК заподозрил должностных лиц компании в «хищении денежных средств пассажиров путем обмана в особо крупном размере».