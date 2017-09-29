Путин подписал указ о наказании министра транспорта Соколова

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении дисциплинарного взыскания главе Минтранса Максиму Соколову.

В документе, опубликованном на портале правовой информации, говорится, что ввести дисциплинарное взыскание в виде неполного служебного соответствия предложил его непосредственного начальника – премьер-министр Дмитрий Медведев.

В среду, 27 сентября, Путин на совещании с членами правительства лично раскритиковал Соколова из-за ситуации вокруг авиакомпании "ВИМ-Авиа".

"Если вы выработали такие критерии, то чего они стоят? Если ничего не видно за ними, что это за критерии такие? Критериям соответствует, а работать не может", - заявил Путин Соколову, который, по словам президента, накануне сказал ему, что казанская авиакомпания полностью соответствовала всем критериям предъявляемым к перевозчикам.

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Чартерные рейсы "Вим-Авиа" полностью прекращены. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве – СК заподозрил должностных лиц компании в "хищении денежных средств пассажиров путем обмана в особо крупном размере". Накануне стало ивзестно, что Правительство РФ выделило Росавиации 98 млн рублей на обслуживание самолетов "Вим-Авиа", в том числе на оплату горючего и услуг по аэропортовому и наземному обеспечению полетов.