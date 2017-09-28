Картина дня: бакланы «Зенит-арены» и пассажиры «Вим-Авиа»

Самой популярной темой за сутки, по данным «Монитора», стали бакланы «Зенит-арены». Среди петербургских СМИ первыми об этом рассказали «Деловой Петербург» (13:10), «Санкт-Петербург.ру» (14:50) и «Питерец» (18:30).

Депутат петербургского Законодательного собрания от партии «Единая Россия» Алексей Цивилев направил обращение вице-губернатору Игорю Албину с предложением создать специальные пернатые отряды для отпугивания бакланов от «Зенит-арены».

Парламентарий считает, что эти меры позволят эффективно защитить важный объект от птиц-вредителей и сохранить бюджетные средства. Единоросс пишет, что специальные отряды сапсанов смогут отпугивать не только бакланами, но и чаек, а также других пернатых.

«В целях защиты крыши и строительных конструкций стадиона, а также близлежащих памятников истории и культуры от птиц-вредителей, предлагаю перенять передовой опыт Московского Кремля и аэропорта «Пулково», где на страже чистого неба над объектами стоят сотрудники орнитологических служб их верные помощники - соколы-сапсаны» - говорится в обращении.

История с бакланами на «Зенит-арене» началась с интервью вице-губернатора Петербурга Игоря Албина изданию «Спорт день за днем». Он заявил, что именно птицы виноваты в протекающей крыше стадиона. После этого слова Албина о бакланах стали петербургским мемом.

Второй важной темой дня, по мнению «Монитора», стала скандальная «Вим-Авиа». Сегодня, 28 сентября, стало известно, что перевозка пассажиров регулярных рейсов авиакомпании будет полностью прекращена с 16 октября. Пассажирам с датой вылета с 16 октября и позже рекомендуют сдавать билеты для возврата денег.

Сейчас отменены все чартеры «Вим-Авиа». Чтобы вывезти туристов из-за рубежа правительство РФ выделило Росавиации 98 млн рублей на обслуживание самолетов «Вим-Авиа», в том числе на оплату горючего и услуг по аэропортовому и наземному обеспечению полетов.

Самыми оперативными за сутки среди петербургских СМИ стали «Санкт-Петербург.ру», «Деловой Петербург» и «Фонтанка.ру».