Уход "ВИМ-Авиа" из Петербурга не отразится на работе Пулково

В Пулково наедятся на сохранение пассажиропотока, несмотря на финансовые проблемы авиакомпании "ВИМ-Авиа", сообщают в компании "Воздушные ворота Северной столицы", которая управляет петербургским аэропортом.

Несмотря на уход с рынка "ВИМ-Авиа", в Пулково рассчитывают на прирост пассажиропотока на 20% в этом году. По данным руководства управляющей компании, в этом году услугами Пулково воспользуются 16 млн человек.

Компания "ВИМ-Авиа" выполняла чартерные рейсы в Турцию, а также в Китай и Москву. В Пулково считают, что место проблемного авиаперевозчика может занять другая компания. Объем долга "ВИМ-Авиа" перед Пулково не разглашается.

Компания начала отменять рейсы из Пулково 25 сентября. Сейчас против руководства авиакомпании заведены уголовные дела.

При этом накануне, 28 октября, у Пулково появились проблемы, которые не связаны с "ВИМ-Авиа", - под пассажирами проломился трап самолета. В результате этого два пассажира - 43-летняя женщина с малолетней внучкой - получили травмы, упав с высоты более трех метров. Пострадавшие направлены в больницы, псообщает транспортная прокуратура.

Фото: ztproc.ru

При этом мать ребенка сообщает, что сейчас он находится в состоянии искусственной комы.

В Пулково проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства ЧП. На месте происшествия работает следственная группа в составе следователей и криминалистов. Проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.

В пресс-службе управляющей компании аэропорта "Воздушные ворота северной столицы" подтвердили факт инцидента.