Из Петербурга появится прямой рейс на Тенерифе

С 27 октября «Уральские авиалинии» начинают полеты из Петербурга на Тенерифе, сообщает TourDom.ru со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Рейс будет выполняться по пятницам и пока с дозаправкой в Барселоне. Стоимость одного билета начинается от 20 тыс. рублей в одну сторону и доходит до 48 тыс. рублей в новогодние праздники.

В последний раз зимой на остров из Северной столицы можно было улететь «Аэрофлотом» в 2014 году.

Сейчас из Москвы на Канарские острова сейчас летают две авиакомпании: Azur Air и «Аэрофлот». После краха «ВИМ-Авиа» одна частота была потеряна. Новые рейсы «Уральских авиалиний» могут снизить напряженность, вызванную уходом перевозчика с направления.

Тенерифе — самый крупный остров в составе архипелага из семи Канарских островов в Атлантическом океане. Он занимает центральное положение относительно островов архипелага и вместе с тремя соседними островами Пальма, Гомера и Иерро входит в состав провинции Санта-Крус-де-Тенерифе с административным центром в одноименном городе.