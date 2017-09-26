Ассоциация туроператоров предупреждает о возможном коллапсе из-за «ВИМ-Авиа»

Ассоциация туроператоров (АТОР) обратилась в правительство РФ с просьбой вмешаться в ситуацию с неплатежеспособностью авиакомпании «ВИМ-Авиа». Ее кредиторская задолженность составляет, по оценке организации, от 3 до 10 млрд руб.

В АТОР сообщили, что из-за неплатежеспособности компании могут пострадать более 100 тыс. человек, а также туристический и авиационный рынки.

По данным организации, «ВИМ-Авиа» осуществляла «несколько десятков» чартерных рейсов в неделю. Всего, по предварительной оценке, авиакомпания взяла на себя обязательства перевезти до конца летнего сезона около 200 тыс. пассажиров: 100 тыс. из них - туристы.



АТОР напоминает, что в скором времени Россия примет Чемпионат мира по футболу. «Ситуация неизбежно окажется и на страницах иностранных СМИ, так как на данный момент «ВИМ-Авиа» не планирует вывоз российских граждан из-за рубежа — а это десятки тысяч человек», — предупреждают в организации.



В настоящий момент туроператоры в полном объеме оплатили все чартерные программы «ВИМ-Авиа» до конца сезона, утверждают в АТОР. Повторная оплата всех перелетов может стоить не менее 10 млн долларов.

Накануне вечером, 25 сентября, стало известно, что «ВИМ-Авиа» объявила о полном прекращении чартерных рейсов. Перевозчик планирует ввести внешнее антикризисное управление. В Росавиации заявили, что ведутся переговоры с другими компаниями о вывозе пассажиров. Прежде ведомство объявило о начале внеплановой проверки авиакомпании. По данным Генпрокуратуры, с января по август этого года 12% рейсов «ВИМ-Авиа» вылетели с задержкой более двух часов.



Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело, заподозрив должностных лиц компании в «хищении денежных средств пассажиров путем обмана в особо крупном размере». В СК считают, что руководство авиакомпании знало о нехватке средств для закупки топлива и о невозможности выполнить свои обязательства перед пассажирами, однако продажа билетов продолжалась. Таким образом, «ВИМ-Авиа» могла получить «путем обмана денежные средства в размере свыше 1 млн рублей».

Накануне издание The Bell сообщало, что кредиторы оплатили полеты «ВИМ-Авиа» только до полудня 25 сентября. Финансирование предоставили структуры, близкие к правительству Татарстана, само правительство и близкий к нему банк «Зенит». Это связано с тем, что авиакомпания зарегистрирована в республике.

Помимо этого, авиакомпания 21 сентября обратилась за поддержкой к вице-премьеру Аркадию Дворковичу, после чего запрос передали в Минтранс. Источники The Bell считают, что даже с поддержкой компания может при оптимистичном сценарии продолжать полеты только до октября.