Росавиация начала внеплановую проверку авиакомпании "Вим-Авиа". С начала летнего сезона и до сегодняшнего дня, 25 сентября, она массово задерживает рейсы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя ведомства.

Кроме того, сегодня Генпрокуратура России внесла представление "Вим-Авиа". По ее данным, с января по август 2017 года с задержкой более двух часов выполнено 1020 рейсов авиакомпании, что составляет около 12 % от общего количества, при этом 209 рейсов задержано более чем на шесть часов.

Юридическое лицо и генеральный директор "Вим-Авиа" неоднократно привлечены к административной ответственности по части 3 статьи 14.1.2 (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии).

"Несмотря на это в сентябре 2017 года авиакомпанией вновь допущены массовые задержки рейсов из Турции, Армении, Греции, а также на внутренних маршрутах, в том числе из труднодоступных районов", - рассказали в Генпрокуратуре.

Кроме всего прочего, "Вим-Авиа" систематически нарушает режима труда и отдыха членов экипажей воздушных судов, которые могут негативным образом повлиять на состояние безопасности полетов. Более того, в авиакомпании регулярно возникает задолженность по заработной плате.

Издание The Bell со ссылкой на источник пишет, что "Вим-Авиа" даже при оптимистичном сценарии может продолжать полеты только до октября. Минтранс уже поручил Росавиации определить авиакомпании, которые будут перевозить пассажиров "Вим-Авиа", в случае приостановки ее деятельности.