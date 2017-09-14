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Петербург и остров Хайнань свяжет прямой рейс

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© Фото: Instagram / @galya.jpg

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Летать на китайский остров будет скандальная авиакомпания «ВИМ-Авиа».

Петербург и остров Хайнань свяжет прямой рейс. Летать на китайский остров будет скандальная авиакомпания «ВИМ-Авиа». Об этом сообщает портал «ТурДом» со ссылкой на коммерческого директора туроператора «Жемчужная река» Евгения Косинкова.

Полетную программу запустят уже с ноября 2017 года. Ожидается, что рейсы будут еженедельными. Эксперты считают, выход нового игрока обострит конкуренцию на этом рынке и поспособствует увеличению турпотока.

В ближайшие годы Хайнань может составить достойную конкуренцию популярным курортам Таиланда, предложив сопоставимый по цене и качеству турпродукт. В то же время быстро достичь аналогичных показателей по объему турпотока из России - порядка 900 тыс. человек в год - поставщикам не удастся.

Вокруг «ВИМ-Авиа» с начала летнего сезона разгорелся громкий скандал, так как она стала задерживать вылеты рейсов из многих городов России. Ростуризм сообщил, что туроператоры готовы перестать продавать билеты на рейсы авиакомпании. Пока что ведомство выступило лишь с таким предложением, но не требованием.

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