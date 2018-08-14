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Компания «Натали Турс» приостановила свою деятельность

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© Фото: Евгений Одиноков / РИА «Новости»

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Пострадавшим клиентам не вернут деньги, поскольку компания не прекратила деятельность в соответствии с законом.

Туристический оператор «Натали Турс» приостановил свою деятельность. Соответствующее уведомление опубликовано на официальном сайте компании.

По словам главы ассоциации туроператоров по выездному туризму «Турпомощь» Александра Осауленко, сложившаяся ситуация не позволит клиентам получить выплаты.

«Туроператор приостановил операционную деятельность, но не остановил в соответствии с законом туроператорскую деятельность. Это ничего не значит – только то, что компания не берет на себя новых обязательств», – цитирует «Интерфакс» Осауленко.

Президент «Натали Турс» Владимир Воробьев заявил, что компания возобновит деятельность с 1 октября. По его словам, выплаты туристам сейчас не производят, но фирма рассчитывает, что сможет в дальнейшем предложить клиентам замену туров, сообщило РИА «Новости».

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Финансовые проблемы «Натали Турс» начались в начале июля после ссоры с зарубежными партнерами. В частности, туроператор прекратил сотрудничество с испанской компаний W2Meet. В связи с этим были отменены все рейсы до 30 сентября. 

Следственный комитет и прокуратура уже проводят проверку в отношении «Натали Турс». В Ассоциации туроператоров России (АТОР) подчеркивают, что владельцев бизнеса наказать не удастся. Под удар в первую очередь попал президент «Натали Турс» Владимир Воробьев, заявивший об аннулировании туров, и другие топ-менеджеры компании. 

Ситуация с «Натали Турс» – не единственная проблема российских туроператоров. В начале июля о приостановке деятельности объявила компания DSBW-Tours, работавшая почти 28 лет. До этого сложности возникли у «Матрешки-Тур».

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