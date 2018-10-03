В отношении «Натали Турс» возбудили уголовное дело о мошенничестве

Министерство внутренних дел России возбудило уголовное дело в отношении туроператора «Натали Турс». Об этом заявил официальный представитель Генпрокуратуры Александр куренной в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, дело возбуждено за мошенничество. Во время проверки компании правоохранители выяснили, что средства туроператора были выведены на счета третьих лиц. Часть суммы ушла за рубеж.

«В ходе проверки было установлено, что от этой компании пострадали 5 тыс. 293 человека», – сказал Куренной.

Финансовые проблемы «Натали Турс» начались в начале июля после ссоры с зарубежными партнерами. В частности, туроператор прекратил сотрудничество с испанской компаний W2Meet. В связи с этим были отменены все рейсы до 30 сентября.

Следственный комитет и прокуратура уже проводят проверку в отношении «Натали Турс». В Ассоциации туроператоров России (АТОР) подчеркивают, что владельцев бизнеса наказать не удастся. Под удар в первую очередь попал президент «Натали Турс» Владимир Воробьев, заявивший об аннулировании туров, и другие топ-менеджеры компании.

В середине августа туроператор приостановил свою деятельность. В компании заявили, что планируют вернуться к работе 1 октября, но в начале сентября было объявлено о полном прекращении работы.