Прокуратура взялась за проверку «Натали Турс»

Прокуратура Москвы проверит туоператора «Натали Турс» на соблюдение требований закона о защите прав потребителей, сообщает РБК со ссылкой на официального представителя ведомства Людмилу Нефедову.

По словам женщины, туроператором заинтересовались после многочисленных обращений обманутых туристов. Дело стоит на особом контроле столичного прокурора Владимира Чурикова.

Ранее к проверке «Натали Турс» приступил Следственный комитет. Представители ведомства провели обыски в офисе компании и изъяли часть документации. После визита следователей туроператор начал массово увольнять своих сотрудников. Компания выплатила своим работникам зарплату за июнь в обмен на заявление об уходе по собственному желанию.

Финансовые проблемы «Натали Турс» начались в начале июля после ссоры с зарубежными партнерами. В частности, туроператор прекратил сотрудничество с испанской компаний W2Meet. Как итог – отмена всех рейсов до 30 сентября. Сейчас за границей остаются около 1,3 тыс. клиентов компании. Все они имеют обратные билеты.

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Ранее о финансовом крахе сообщил туроператор «Аврора-БГ». Он бросил в Болгарии и Черногории 79 клиентов. Не так давно данная компания была частью петербургского туроператора «Матрешка-Тур», который прекратил свою деятельность в июне. Сайт компании оказался недоступен, по телефонам отвечали сотрудники другой организации.

Трудности «Матрешки» начались в конце декабря прошлого года, когда Китай отказался предоставить туроператору слот под рейсы. В связи с этим «Матрешке» пришлось закрыть направление на тропический остров Хайнань. Из-за этого более 160 петербуржцев не могли вернуться домой. Они были вынуждены продлить свой отпуск на неделю и получать выездные визы.

В начале июля о приостановке деятельности объявила компания DSBW-Tours, работавшая на туристическом рынке почти 28 лет. По словам владельца компании Карена Гончарова, на данный момент турфирма не может исполнять обязательства перед клиентами и банками. Люди, купившие путевки, получат компенсации от страховых компаний.