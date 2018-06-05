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Клиенты «Матрешки-тур» рассказали о прекращении работы компании в Петербурге

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© Фото: Instagram / @matreshka_tour

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Сайт туроператора недоступен, а по телефонам отвечает «Агентство развития туризма», не имеющее отношение к компании.

Туристический оператор «Матрешка-тур» прекратил работу в Петербурге, сообщает «Фонтанка.ру». Сайт компании не открывается уже несколько дней подряд, по телефонам отвечает компания «Агентство развития туризма», не имеющая отношения к прежнему арендатору.

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По словам клиентов «Матрешки», возмущающихся в группах социальной сети «ВКонтакте», офисы действительно пустуют, а возвращать деньги туроператор не спешит, так как у его страховой компании отобрали лицензию.

«Офис пустой, одни столы и одна Елена (агент, – прим.ред.) за единственным столом, где стоял компьютер. Она вела разговор с посетителем мужчиной средних лет, по последним обрывкам разговора я поняла, что он по вопросу возврата денежных средств. Видимо разговор был с «наездом». Елена казалась спокойной, но очень уставшей. Сказала, что возвратов пока не предвидится – нет броней, нет дохода, возвращать не с чего. Из реестра Ростуризм их исключил из-за того, что была отобрана лицензия у партнера, страховой компании», – пишет Татьяна Салихова в группе «ВКонтакте».

По словам турагентов, у «Матрешки» остались невыполненные обязательства. Несмотря на все свои проблемы, «Матрешка» еще в мае продавала туры и утверждала, что все в силе. Ближе к концу месяца турагентство передало всех своих клиентов компании «Аврора БГ», которая ранее была продана самой «Матрешкой», чтобы расплатиться с долгами.

Однако «Аврора БГ» получила лишь часть денег, внесенных клиентами за путевки. В итоге агентам приходилось доплачивать из своего кармана, чтобы отправить туристов отдыхать. «Туроператор пообещал вернуть нам деньги, как только договорится с новым страховщиком. Если не получится, будем взыскивать через суд», – цитирует «Фонтанка.ру» клиента туроператора.

Фото: Instagram / @matreshka_tour
 

В свою очередь представители «Матрешки» опровергли информацию о закрытии. По словам Елены Московкиной, являющейся одной из руководителей компании, туроператор продолжает работать.

«Мы продолжаем работать. Что касается сайта, там у нас технические проблемы. Но агентства могут посмотреть свои заявки в специальной вкладке онлайн. Пошли слухи, что нас нет в офисе. Это не так, я сижу в офисе и отвечаю на звонки. Что касается возврата денег, то агентства все прекрасно знают: у одной из наших страховых компаний отозвали лицензию. Поэтому нас исключили из реестра, мы не можем сейчас осуществлять какую-то деятельность. Мы сейчас ищем страховую, чтобы восстановиться в реестре и дальше продолжать работу», – цитирует Московкину «Пятый канал».

Она добавила, что «Матрешка» не продает туры с 18 апреля – с того дня, когда страховую компанию лишили лицензии. Финансовые трудности туроператора начались в конце декабря прошлого года, когда Китай отказался предоставить «Матрешке» слот под рейсы.

В связи с этим туроператору пришлось закрыть направление на тропический остров Хайнань. Из-за этого более 160 петербуржцев долгое время не могли вернуться домой. Они были вынуждены продлить свой отпуск на неделю и получать выездные визы.

Чтобы урегулировать ситуацию, «Матрешка» продала «Аврору БГ», специализировавшуюся на болгарском направлении, иностранной компании, название которой не раскрывается.

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