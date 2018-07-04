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«Натали Турс» рассорилась с партнерами и отменила все туры с вылетом до конца сентября

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© Фото: Instagram / @lucky_plan

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Компания пообещала вернуть людям деньги, однако в запланированный отпуск они не отправятся.

Туроператор «Натали Турс» отменил все туры с вылетом до 30 сентября из-за финансового конфликта с партнерами, сообщает пресс-служба компании. В частности, туроператор прекратил сотрудничество с испанской компаний W2Meet. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте компании.

«В связи с неблагоприятным развитием ситуации на данный момент с принимающими партнерами, вынуждены проинформировать, что компания ООО «Панорама Тур» (одна из структур «Натали Турс», – прим. ред.) не может гарантировать обеспечение выполнения обязательств по туристическим поездкам в настоящее время», – отмечается в письме.

В итоге в свой запланированный отпуск не полетят туристы, оплатившие поездку, но еще не отправившиеся в путешествие. Им вернут деньги за купленные путевки. С расходами, связанными с возвращением туристов из-за рубежа, компания пообещала справиться сама. 

По словам гендиректора «Натали Турс» Владимира Воробьева, вполне возможно, через одну-две недели продажа туров на зимние направления будет возобновлена.

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Днем ранее компания DSBW-Tours, работавшая на туристическом рынке почти 28 лет, объявила о приостановке деятельности. По словам владельца компании Карена Гончарова, на данный момент турфирма не может исполнять обязательства перед клиентами и банками. Люди, купившие путевки, получат компенсации от страховых компаний.

В июне о прекращении деятельности объявил петербургский оператор «Матрешка-Тур». Финансовые проблемы компании начались поле того, как ей отказали в предоставлении слотов в аэропортах китайского острова Хайнань.

Похожая ситуация случалась на туристическом рынке в 2014 года, когда о прекращении работы объявили крупные туроператоры – «Нева», «Лабиринт» и «Южный крест». На данный момент в Ростуризме утверждают, что ситуация с банкротством туроператоров не является критичной.

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