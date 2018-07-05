Клиентов «Матрешки-Тур» оставят без денег

Коммерческий директор обанкротившейся компании «Матрешка-Тур» Елена Московкина заявила, что не все клиенты смогут вернуть по страховке деньги за ранее оплаченные туры. Об этом сообщил портал TourDom.ru.

Туристы были застрахованы в компаниях «Якорь» и «Инвестстрах» на 50 млн рублей. Центробанк РФ лишил вторую фирму лицензии еще в апреле, а накануне ее признали банкротом.

Размер финансовых гарантий в «Якоре» составляет 25 млн рублей. Московкина считает, что этой суммы не хватит, чтобы вернуть средства клиентам. Она посоветовала клиентам обратиться и в «Инвестстрах», который продолжает нести ответственность по случаям, произошедшим до приостановки своей деятельности. Коммерческий директор «Матрешки» подчеркнула, что в таком случае шансы получить деньги минимальны, но попробовать стоит.

По данным «Якоря», в настоящее время подано около 70 заявлений на возмещение, общая сумма требований – почти 7,7 млн рублей. В «Матрешке-Тур» заявили, что клиенты только начали обращаться, поэтому сумма значительно вырастет. По оценке компании, страховая фирма покроет лишь 60-70% заявок.

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Финансовые трудности «Матрешки» начались в конце декабря прошлого года, когда Китай отказался предоставить туроператору слот под рейсы. В связи с этим «Матрешке» пришлось закрыть направление на тропический остров Хайнань. Из-за этого более 160 петербуржцев долгое время не могли вернуться домой.

Несмотря на проблемы, «Матрешка» еще в мае продавала туры и утверждала, что все в силе. Информация о закрытии компании начала появляться 5 июня. На следующий день туроператора исключили из единого федерального реестра. На данный момент у опальной компании осталось последнее юридического лицо – ООО «Матрешка-Тур выездной туризм».

В сфере туроператорской деятельности предприятия указаны только «внутренний туризм» и «международный въездной». Финансовые гарантии юрлица истекают 7 августа.

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