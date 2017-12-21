Около 150 петербуржцев третьи сутки не могут вернуться домой из Китая

Около 150 туристов из Петербурга уже несколько дней не могут вылететь с острова Хайнань, сообщает «Петербургский дневник».

Первоначально туристы должны были покинуть город Хайкоу 19 декабря. Затем вылет перенесли на 22-е число, но и теперь с этим рейсом возникли проблемы.

Заложниками неприятной ситуации стали почти 150 человек, которые оформляли путевки у туроператора «Матрешка Тур». Они не могут самостоятельно покинуть страну, поскольку была оформлена групповая виза в Китай. Кроме того, туристов, некоторые из которых с детьми, перевезли из теплого региона в более холодный. У многих не оказалось с собой теплых вещей.

Принимающая сторона – туристическое агентство «Восток-тур» – распространила информационное сообщение среди туристов, в котором говорится о «возникших проблемах» с организацией возвратного рейса 22 декабря. «Данное обстоятельство вызвано отказом авиакомпании "ИКАР" в слотах со стороны авиационных властей города Хайкоу», – говорится в сообщении.

Туристов просят сохранять спокойствие и проявить максимум терпения. Ситуация должна разрешиться сегодня, 21 декабря, в 20:00 по московскому времени.

Тем временем «Матрешка Тур» вынужденно приостанавила полетную программу из Петербурга на Хайнань. Пять вылетов, намеченные на период с 22 декабря по 26 января 2018 года, не состоятся, пишет «ТурДом» со ссылкой на директора по маркетингу компании Елену Бутенко.

Туры с вылетами на этих рейсах аннулируются, туроператор обещает полностью компенсировать туристам потраченные деньги. По ее словам, поводом послужил отказ авиационных властей Китая в согласовании слотов для авиакомпании «Икар», с которой сотрудничал поставщик, именно из-за этого российские туристы не могут вылететь в Петербург.