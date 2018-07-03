Туроператор DSBW-Tours прекратил работу в Петербурге и Москве

Генеральный директор туроператора DSBW-Tours Карен Гончаров написал в своем Facebook о закрытии компании. Собственник признался, что не может больше выполнять обязательства перед банком и клиентами.

«Сегодня мы все потеряли. Больше четверти века мы старались и, наверное, за это время хорошего было больше, чем плохого. Уход моей компании я воспринимаю, как смерть близкого человека, и хочу попросить прощения у всех нынешних и бывших сотрудников, у многолетних клиентов за то, что произошло сегодня», – сказал Гончаров.

Он добавил, что клиентам не о чем беспокоиться, все оформленные туристы застрахованы в двух страховых компаниях – «Орбита» и «Инвест-Страх» – на общую сумму в 100 млн рублей. Этих денег хватит, чтобы компенсировать стоимость неоказанных услуг.

DSBW-Tours начал работу на российском рынке в 1991 году. Компания занималась продажей экскурсионных туров по Европе и России. Главный офис организации находится в Москве, в Петербурге офис компании расположен на улице Правды.

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Ранее в Петербурге менеджер турфирмы «Менсей» Светлана Волощик оставила без отпуска 37 семей, присвоив себе около 8 млн рублей. Гендиректор компании Сергей Нежданов подчеркнул, что мошенница действовала хаотично. Она забирала деньги из кассы или предлагала туристу сделать перевод на ее личную банковскую карту.

Некоторые путевки Волощик не оформляла и не оплачивала полностью. Были случаи, когда туристы приезжали на отдых, а спустя 3-4 дня отель просил их на выход. Недействительны были и обратные билеты.

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