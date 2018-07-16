СК пришел с обысками в офис «Натали Турс»

Следственный комитет начал проверку туроператора «Натали Турс» по факту отмены всех туров с вылетом до 30 сентября, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-секретаря Российского союза туриндустрии Ирину Тюрину.

«13 июля в офис «Натали Турс» приходили представители Следственного комитета, которые изъяли часть документации. Это неофициальная информация, но нам ее подтвердили и свои источники, и сотрудники компании», – сказала Тюрина.

Женщина добавила, что сейчас туроператор массово увольняет своих сотрудников. Компания выплатила своим работникам зарплату за июнь в обмен на заявление об уходе по собственному желанию.

«Там осталось порядка 15 человек. Из чего они платят деньги сотрудникам, я не знаю. Может быть, из личных средств руководства. Но за туры они никому ничего не возвращают, в личных кабинетах турагентств, которые помогают туристам и оформляют заявления на возврат средств, автоматически появляется некое гарантийное обязательство, в котором говорится, что эти деньги клиенты смогут использовать на туры с апреля 2019 по апрель 2020 года. Согласитесь, довольно сомнительная перспектива», – заключила Тюрина.

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Финансовые проблемы «Натали Турс» начались в начале июля после ссоры с зарубежными партнерами. В частности, туроператор прекратил сотрудничество с испанской компаний W2Meet. Как итог – отмена всех рейсов до 30 сентября. Сейчас за границей остаются около 1,3 тыс. клиентов компании. Все они имеют обратные билеты.

Ранее о финансовом крахе сообщил туроператор «Аврора-БГ». Он бросил в Болгарии и Черногории 79 клиентов. Не так давно данная компания была частью петербургского туроператора «Матрешка-Тур», который прекратил свою деятельность в июне. Сайт компании оказался недоступен, по телефонам отвечали сотрудники другой организации.

Трудности «Матрешки» начались в конце декабря прошлого года, когда Китай отказался предоставить туроператору слот под рейсы. В связи с этим «Матрешке» пришлось закрыть направление на тропический остров Хайнань. Из-за этого более 160 петербуржцев не могли вернуться домой. Они были вынуждены продлить свой отпуск на неделю и получать выездные визы.

В начале июля о приостановке деятельности объявила компания DSBW-Tours, работавшая на туристическом рынке почти 28 лет. По словам владельца компании Карена Гончарова, на данный момент турфирма не может исполнять обязательства перед клиентами и банками. Люди, купившие путевки, получат компенсации от страховых компаний.