«РоссТур» сообщил о прекращении туроператорской деятельности

Компания «РоссТур» 15 октября объявил о прекращении туроператорской деятельности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

Организация уведомила партнерские агентства об изменениях, которые вступят в силу 15 октября. По данным источников АТОР, «РоссТур» планирует объявить о полном прекращении деятельности до конца текущей недели.

Читайте также:

В отношении «Натали Турс» возбудили уголовное дело о мошенничестве

Согласно неофициальной информации, компания не смогла договорить с инвестором о выгодной ей схеме сотрудничества, а также не нашла средств для погашения долгов.

«Туристы, забронировавшие и оплатившие туристский продукт застрахованы в страховой компании АО «ЕРВ Туристическое страхование» на сумму 50 млн рублей», – говорится в сообщении АТОР.

Ранее пресс-секретарь российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила, что число клиентов «Росстура» в октябре может составлять около 10 тыс. человек. По ее словам, задолженность оператора может превышает 200 млн рублей.