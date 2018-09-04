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Туроператор «Натали Турс» объявил о прекращении работы

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© Фото: Валерий Мельников / РИА «Новости»

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Клиентов просят обратиться в компанию «Ингосстрах» для получений компенсаций.

Компания «Натали Турс» объявила об остановке туристической деятельности с 4 сентября. Об этом сообщается на сайте организации.

Согласно заявлению компании, решение связано с исключением из Единого реестра туроператоров.

«К сожалению, в текущих обстоятельствах мы были вынуждены принять это сложное решение после 26 лет работы на туристическом рынке России», – заявили в «Натали Турс».

В компании добавили, что после приостановки продаж с 4 июля компания оказала услуг по авиаперевозке и визовому оформлению более чем на 700 млн рублей, что покрывает только часть полученных авансов. В «Натали Турс» предложили клиентам обратиться за компенсациями в «Ингосстрах».

Финансовые проблемы «Натали Турс» начались в начале июля после ссоры с зарубежными партнерами. В частности, туроператор прекратил сотрудничество с испанской компаний W2Meet. В связи с этим были отменены все рейсы до 30 сентября. 

Следственный комитет и прокуратура уже проводят проверку в отношении «Натали Турс». В Ассоциации туроператоров России (АТОР) подчеркивают, что владельцев бизнеса наказать не удастся. Под удар в первую очередь попал президент «Натали Турс» Владимир Воробьев, заявивший об аннулировании туров, и другие топ-менеджеры компании. 

В середине августа туроператор приостановил свою деятельность. В компании заявили, что планируют вернуться к работе 1 октября.

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