АТОР: От действий «Натали Турс» могли пострадать 30 тыс. человек

Более 30 тыс. туристов пострадали от действий туроператора «Натали Турс», до конца года компания успела продать 14 тыс. путевок, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Объем ущерба может составить 18,5 млн долларов или более 1 млрд рублей.

Согласно данным АТОР, формально у «Натали Турс» есть 150,5 млн рублей на выплаты компенсаций, однако проблема заключается в том, что под брендом туроператора услуги продавали несколько юридических лиц.

Получается, что страховка «разбросана» по мелким организациям. Среди таких юридических лиц фигурируют «Панорама Тур», «Агентство путешествий «Натали», ООО «Центр туризма «Согласие».

Юрлица бренда были настолько «перепутаны» между собой, что не всегда удавалось понять, какому из них турист произвел оплату. Были известны случаи, когда в платежных квитанциях было указано одно юридическое лицо, а в наименовании платежа значился ИНН другой компании.

Финансовые проблемы «Натали Турс» начались в начале июля после ссоры с зарубежными партнерами. В частности, туроператор прекратил сотрудничество с испанской компаний W2Meet. Как итог – отмена всех рейсов до 30 сентября. Сейчас за границей остаются около 1,3 тыс. клиентов компании. Все они имеют обратные билеты.

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Следственный комитет и прокуратура уже проводят проверку в отношении «Натали Турс». В АТОР подчеркивают, что владельцев бизнеса наказать не удастся. Под удар в первую очередь президент «Натали Турс» Владимир Воробьев, заявивший об аннулировании туров, и другие топ-менеджеры компании.

Ранее о финансовом крахе сообщил туроператор «Аврора-БГ». Он бросил в Болгарии и Черногории 79 клиентов. Не так давно данная компания была частью петербургского туроператора «Матрешка-Тур», который прекратил свою деятельность в июне. Сайт компании оказался недоступен, по телефонам отвечали сотрудники другой организации.

Трудности «Матрешки» начались в конце декабря прошлого года, когда Китай отказался предоставить туроператору слот под рейсы. В связи с этим «Матрешке» пришлось закрыть направление на тропический остров Хайнань. Из-за этого более 160 петербуржцев не могли вернуться домой. Они были вынуждены продлить свой отпуск на неделю и получать выездные визы.

В начале июля о приостановке деятельности объявила компания DSBW-Tours, работавшая на туристическом рынке почти 28 лет. По словам владельца компании Карена Гончарова, на данный момент турфирма не может исполнять обязательства перед клиентами и банками. Люди, купившие путевки, получат компенсации от страховых компаний.