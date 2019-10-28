Чем заняться осенью в Петербурге: пять развлечений от хандры

Бесплатные парки: прогулки, завтрак, арт-терапия

Осенью в петербургских парках отменяют плату за вход. Нет ничего лучше, чем прогуляться или побегать по извилистой аллее, изучая цветные листья многолетних деревьев и дыша свежим воздухом.

Ещё можно взять плед, корзину со вкусностями и термос с чаем. И отлично позавтракать. День после такого подъёма будет отличным.

Умеете рисовать? Даже если нет, попробуйте арт-терапию – отличное средство от плохого настроения. Отыщите дома старенький скетч-бук (или купите новый) и хороший карандаш, выберитесь поближе к природе и творите. Всё!

Вот список из нескольких парков, которые обязательно стоит посетить.

Фото: Instagram / @claudiapisu_, @m89inna

Лекции обо всём в Новой Голландии и в главных музеях города

На острове постоянно проходят мероприятия на любой вкус: интересные лекции (о музыке, творческих профессиях, кулинарии), показы фильмов, благотворительные маркеты. Если станет скучно, рядом есть «Бутылка», где можно перекусить, согреться вкусным кофе или глинтвейном. В Голландии хорошо и просто гулять, смотреть на людей, погружаться в мысли.

Афиша событий есть на официальном сайте проекта. Ищите, например, «программу событий ноября».

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Лучшие места в Петербурге, куда можно сходить одному

Главные музеи Петербурга в сентябре начинают новый лекционный сезон. На таких встречах сотрудники хранилищ приоткрывают завесу тайн и рассказывают об искусстве, культуре, шедеврах музеев мира, самых дорогих коллекциях и многом другом.

В одном только Эрмитаже можно узнать, например, о технологии изготовления керамики, художественной культуре Древней Руси, историю эпохи неолита и бронзы. И это всего за несколько часов. Просвещайтесь!

Фото: pikabu.ru

Горячие бассейны под открытым небом

Искупаться в бассейне с подогревом на свежем воздухе – незабываемое удовольствие. А главное – это не очень дорого.

Открытая чаша длиной полноценные 25 метров есть в «Охта Парке». Глубина – 1,9 метра, так что хватит большинству «с головой». Средняя температура воды здесь около +36 градусов. При этом вода ионизированная. Есть и другие места.

Много спа-отелей работают в Зеленогорске. Здесь гостям советуют забыть о городской суете и хорошенько отдохнуть: во что-нибудь обернуться, сходить на массаж, пилинг. В некоторых отелях обогащённая минералами вода поступает в купальни прямиком из подземных источников.

Фото: ohtapark.ru

Аттракционы, дельфины и звёзды

Поднять настроение может воздушная прогулка на колесе обозрения. В Петербурге их несколько штук. Это весело и недорого. И фотографии останутся на память.

Кому-то поможет справиться с хандрой плавание с дельфинами в Петербургском дельфинарии. Здесь можно не только пообщаться с животными под руководством тренера, но и поиграть с ними. А в огромном океанариуме у метро «Звенигородская» живут более 4500 экземпляров рыб и водных беспозвоночных, относящихся почти к 150 видам.

В городе из-за обилия огней звёзд не видно даже летом. Зато в Северной столице есть два отличных планетария. Один из них – крупнейший в мире. Исследуйте глубину космоса под расслабляющую музыку, утопая в собственных фантазиях.

Фото: vk.com/aquarium_spb

Тренажёрный зал: хорошее настроение и кровообращение

Если вы забросили тренажёрный зал или даже не начинали туда ходить, осень – отличный сезон, чтобы заняться спортом. И не обязательно перетруждаться: запишитесь на йогу, пилатес или стретчинг.

В процессе тренировок и от самоудовлетворения в организме будут вырабатывать эндорфины. Кто или что, как не они, улучшат настроение? Да и мёрзнуть будете меньше.

Фото: Unsplash / @brucemars