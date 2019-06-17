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Дельфинарий и океанариум: где увидеть морских животных в Петербурге

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© Фото: vk.com/aquarium_spb

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Подводный мир удивителен. И как сильно люди любят рыб, так же сильно они должны уважать их жизнь. В Северной столице мало мест, где можно увидеть большие представления с морскими животными и при этом не беспокоиться за их самочувствие. Хватит двух пальцев.

Санкт-Петербургский дельфинарий

 

Дельфинарий был основан в 1998 году на базе Утришской морской биологической станции. Сейчас это – единственный профессиональный центр по исследованию, содержанию и показу дельфинов и других морских животных в Петербурге. Раньше здесь еще был бассейн «Спартак».

В стенах дельфинария проходят шоу, концерты и представления с участием черноморских дельфинов-афалин, белых полярных китов-белух, тихоокеанских моржей и северных морских львов.

Стандартная программа с дельфинами длится около 45 минут. Артисты танцуют, выполняют трюки, рисуют. А дельфины им во всем этом помогают. Фотографировать на свою технику со своего места можно бесплатно.

Если вам больше 12 лет, смело испытайте местное развлечение – плавание с дельфинами. Стоит это удовольствие от 4000 рублей. Детям лучше пообщаться с дельфинами с платформы, поиграть с ними в мячик, покидать кольца. Стоимость – 3000 рублей.

Здание дельфинария находится в плохом состоянии, о чем часто упоминают посетители. Но при этом подчеркивая, что эмоции от представления остаются крайне положительные.

Официальный сайт

Детский билет – для детей с 3 до 10 лет. С 11 лет приобретается взрослый билет.
 

Где: пр. Константиновский, 19 / метро «Крестовский остров»

Когда: касса работает ежедневно с 10:00 до 18:00

Фото: vk.com/dolphinarium
 

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Санкт-Петербургский океанариум

 

Настоящий подводный музей с живыми обитателями морей и океанов. Здесь можно увидеть шоу с акулами или тюленями, посмотреть, как кормят скатов и пираний, научиться профессиональному дайвингу, сфотографировать выдру Фифа или морского конька.

В океанариуме живут более 4500 экземпляров рыб и водных беспозвоночных, относящихся почти к 150 видам. Вся экспозиция поделена на несколько тематических зон.

Для посетителей часто устраивают мероприятия, приуроченные к праздникам. Например, где, как не здесь, отмечать Всемирный день черепах?

В летнее время действуют особые тарифы и расписание (билеты стоят чуть дороже и нет санитарных дней).

Сайт

Где: ТРК «Планета Нептун» (ул. Марата, 86) / метро «Звенигородская»

Когда: касса работает ежедневно с 10:00 до 19:15; санитарный день – каждый третий понедельник месяца

Сколько: взрослый – 750 рублей; детский 5-6 лет – 250 рублей; детский 7-18 лет – 550 рублей; льготный – 250 рублей; пенсионеры РФ – 350 рублей

Фото: vk.com/aquarium_spb
 

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