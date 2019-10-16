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Топ-5 самых высоких колёс обозрения в Петербурге

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© Фото: Unsplash / @danielroe

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Взглянуть на Петербург с высоты – прекрасно. Но если вы не летаете на вертолёте, воспользуйтесь способом попроще – прокатитесь на колесе обозрения. Это недорого.

График работы колёс обозрения может меняться из-за времени года, погоды, большого количества посетителей и проводимых мероприятий.

Колесо в парке «Диво Остров» – 55 метров, 36 кабинок

 

Практически в каждом парке аттракционов есть (должно быть) колесо обозрения. В Северной столице самое высокое из них с 2013 года находится в «Диво Острове». До этого местное колесо было меньше в два раза.

С 55-метровой высоты весь город видно не будет, но прокатиться хоть раз точно стоит. К тому же все кабины закрытые – даже страх высоты притупляется. 

В парке гибкая система скидок и абонементов. Например, по средам студенты могут кататься на аттракционах со скидкой 30%. Или если разом купить или накопить четыре билета-браслета одного типа, то пятый можно получить в подарок.

Детей ростом до 1,1 метра без взрослых не пускают.

Официальный сайт

Где: Приморский парк Победы (ул. Кемская, 1)

Когда: будни – с 12:00 до 20:00, суббота и воскресенье – с 11:00 до 21:00 (парк не работает с ноября по апрель)

Сколько: обычный билет – 200 рублей, после 21:00 – 150 рублей

Фото: vk.com/divoostrov
 

Колесо обозрения в «Парке Сказок» – 37,5 метров, 20 кабинок

 

Второе по высоте колесо в городе на Неве сравнимо с 11-этажным домом и работает на территории ПКиО им. Бабушкина. Раньше здесь было установлено колесо диаметром 25 метров.

Во время катания можно насладиться видом парка и разглядеть ближайшие районы. Кабины вместительные, застеклённые и перед пуском закрываются на специальный замок.

Конструкция надёжна – её сваи уходят в землю на 11 метров. Запуск аттракциона осуществляется мастерами, которые каждое утро должны оценивать его техническое состояние. Как рассказывают в парке, каждые пять дней каждый болт конструкции подтягивается.

Детей до 12 лет без взрослого на аттракцион не пускают.

Официальный сайт

Где: ПКиО им. Бабушкина (пр. Обуховской Обороны, 149)

Когда: в выходные и праздничные дни – с 11:00 до 20:00

Сколько: детям до 12 лет – 100 рублей, взрослый билет – 150 рублей, пенсионный тариф – 100 рублей, кабинка – 500 рублей

Фото: YouTube / «Аттракционы.ру»
 

Колесо обозрения в парке им. Есенина – 30 метров, 20 кабинок

 

Среднее по высоте колесо обозрения установлено в небольшом парке, названном в честь русского поэта Сергея Есенина, недалеко от метро «Улица Дыбенко».

Птицы летают обычно повыше, но и отсюда можно разглядеть немало интересного: всю зелёную зону, реку Оккервиль, небольшой пруд, а также часть Невского района. Всё удовольствие длится около семи минут.

Детям до 12 лет кататься на колесе обозрения можно только со взрослым. 

Официальный сайт

Где: парк им. Есенина (ул. Подвойского, 28А)

Когда: в дни школьных каникул, выходные и праздники – с 11:00 до 20:00

Сколько: детям – 100 рублей, ребёнок + взрослый – 150 рублей

Фото: attractiony-spb.ru
 

Колесо обозрения в «Гагарин парке» – 25 метров, 20 кабинок

 

Главная особенность колеса обозрения в «Гагарин парке» – открытые кабинки. Поэтому и слышимость на высоте лучше, и ветер чувствуется – впечатления совсем другие.

Отсюда открывается отличный вид на парк Победы и на его постепенно уменьшающихся посетителей.

Дети от 0,8 до 1,2 метров могут прокатиться только в сопровождении взрослых.

Официальный сайт

Где: Московский парк Победы (Кузнецовская ул., 25)

Когда: будни – с 12:00 до 21:00, суббота и воскресенье – с 11:00 до 22:00

Сколько: детям до 12 лет – 100 рублей, взрослым – 150 рублей

Фото: gagarinpark.ru
 

Колесо обозрения в парке «Планета Лета» – 24 метра, 20 кабинок

 

Ещё одно колесо обозрения в Северной столице с открытыми кабинами. На высоте есть всё, что нужно: романтичный вид на озеро, море парковой зелени и бескрайнее небо. Такой умиротворяющий пейзаж поможет расслабиться, отвлечься и не лишний раз подумать о чём-то хорошем.

Официальный сайт

Где: Южно-Приморский парк (ул. Доблести, 27)

Когда: будни – с 12:00 до 22:00, суббота и воскресенье – с 11:00 до 22:00 (кассы работают до 21:00)

Сколько: детям – 100 рублей, взрослым – 150 рублей

Фото: vk.com/planetaletaspb
 

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