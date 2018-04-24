Специалисты проверят, пригоден ли для жизни разваливающийся дом на Ремесленной

Часть помещений скандально известного дома №5 по Ремесленной улице обследуют на соответствие требованиям к жилым помещениям, установленных санитарно-эпидемиологическими нормами. Соответствующий договор был заключен администрацией Петроградского района Петербурга 16 апреля.

В рамках договора специалисты обследуют 14 помещений, которые особо пострадали при строительстве моста через остров Серный. Возведением переправы, проходящей в полуметре от дома №5, занимается ЗАО «Пилон».

По результатам обследования состоится заседание районной межведомственной комиссии, на котором рассмотрят вопрос о пригодности помещений для проживания. В случае, если квартиры признают непригодными для проживания, документы направят в жилищный комитет Смольного, который займется расселением жильцов.

Жильцы дома 5 на Ремесленной улице столкнулись с проблемами в ноябре 2015 года, с самого начала строительство моста Бетанкура. В текущем году беды жителей достигли апогея. В январе вход в парадную дома заблокировали краны. Строители моста на все претензии жильцов предложили обратиться к губернатору.

Прибывшие на место полицейские заявили, что проблему должны решать «старшие чины», после чего вызвали на строительную площадку директора по производству ЗАО «Пилон» Дмитрия Календарева. Краны удалось отогнать от парадной еще до приезда руководителя строительной организации.

После этого губернатора Георгия Полтавченко попросили пересмотреть проект возведения моста и расселить жильцов дома. В обращении указывалось, что строительство моста ведется на расстоянии меньше метра от дома, а застройщик ЗАО «Пилон» создает для жителей «невыносимые и бесчеловечные условия проживания, выживает их, иными словами».

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Жильцы дома обращались со своими проблемами в администрацию Петроградского района, однако чиновники так и не добрались до объекта. На здание обратили внимание только после того, как жильцы вывесили на фасаде баннер с мольбами о помощи.

В середине февраля текущего года вице-губернатор Петербурга Игорь Албин сообщил, что дом №5 планируют расселять. На выездном совещании Смольного чиновники приняли решение разработать план мероприятий по расселению здания.

Мост Бетанкура соединит Васильеостровский и Петроградский районы и будет неразводным. Его длина составит почти километр, а ширина - 38-44 метров. Предполагается, что через переправу болельщики будут добираться с Васильевского острова на «Зенит-арену». Строительство объекта, необходимого к ЧМ-2018, оценивают в 8,8 млрд рублей.

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