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Полтавченко попросили пересмотреть проект возведения моста через Серный остров

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© Фото: vk.com/club154871865

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Жильцов дома на Ремесленной улице, разрушающегося из-за строительства переправы, предложили расселить.

Губернатора Петербурга Георгия Полтавченко попросили пересмотреть проект возведения моста через Серный остров и расселить жильцов дома №5 по Ремесленной улице, который разрушается из-за строительства переправы, сообщает АБН. С соответствующим депутатским запросом к градоначальнику обратился эсер Алексей Ковалев.

«По непонятным причинам проект строительства моста, проходящего на расстоянии менее одного метра от дома, не предусматривает расселения здания. Застройщик ЗАО «Пилон» создает для проживающих в нем граждан невыносимые и бесчеловечные условия проживания, выживает их, иными словами», – отмечается в письме губернатору.

Депутат также напомнил, что Полтавченко должно быть известно о подделке официальных документов во время строительства и грубых нарушениях законодательства. По словам Ковалева, подрядчик, ведущий работы, до сих пор не имеет соответствующего разрешения.

Несколько дней назад вход в парадную дома на Ремесленной улице заблокировали краны. Строители моста на все претензии жильцов предложили обратиться к губернатору. Прибывшие на место полицейские заявили, что проблему должны решать «старшие чины», после чего вызвали на строительную площадку директора по производству ЗАО «Пилон» Дмитрий Календарев. Краны удалось отогнать от парадной еще до приезда руководителя строительной организации.

Это не первый случай, когда жители возмущаются строительством переправы через Серный остров. Ранее власти снесли дом №3 по Ремесленной улице, подчеркнув, что он не относится к историческим. Возведение переправы, которой присвоят имя Бетанкура, обещают закончить 30 апреля 2018 года.

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