Финита ля комедия: топ-5 объектов, построенных в Петербурге к ЧМ-2018

Станции метро «Новокрестовская» и «Беговая»

К Чемпионату мира по футболу в Петербурге после многочисленных «отложили открытие» полноценно заработали станции метро «Новокрестовская» и «Беговая». Руководство метрополитена заявило, что пропускная способность нового участка Невско-Василеостровской линии метро составляет 29 пар поездов в час. Приблизительный объем пассажирских перевозок в сутки составит 761 тыс. человек.

Решение о приоритетности строительства продолжения Невско-Василеостровской линии было принято в начале 2013 года в связи с подготовкой к ЧМ-2018. Конкурс на возведение обеих станций метро выиграл «Метрострой». Компания обязалась построить продолжение «зеленой» ветки за 30,086 млрд рублей.

Читайте также:

Диггеры: Станции метро «Новокрестовская» и «Беговая» сдали недостроенными

В 2014 на территории Невской губы у Крестовского острова началась отсыпка для последующего строительства «Новокрестовской», которое перешло в активную фазу в январе 2015 года. «Беговую» же начали возводить в конце года.

Обе станции строились с применением инновационных методов. Сначала с «Приморской» до «Беговой» построили двухпутный тоннель длиной более пяти км. Во время строительства специалисты «Метростроя» столкнулись с большими проблемами, из-за того, что грунт под Финским заливом, где проходит тоннель, оказался очень сложным.

Строители работали по колено в воде, а проходческий щит «Надежда» тем временем «выковыривал» гигантские валуны размером до одного метра. Соединить Васильевский остров с Приморским районом удалось только августе 2017 года.

В это же время «Метрострой» занимался возведением вестибюлей «Новокрестовской» и «Беговой», которые строятся по принципу «сверху-вниз». Данная технология предполагает, что на верхнем этаже будут находиться вестибюли, на среднем – технические помещения, а на нижнем – две пассажирские платформы, связанные с верхним этажом эскалаторами.

Летом 2017 года с возведением «Беговой» случился скандал. Строительство станции опаздывало на два месяца, объект посетил вице-губернатор Петербурга Игорь Албин. Чиновник сделал выговор руководителям комитета по развитию транспортной инфраструктуры и пообещал переехать на «Беговую», если темы работ не увеличатся.

Проблемы не покинули станции на финальном этапе строительства. Их обещали открыть 29 апреля во время футбольного матча «Зенит» - ЦСКА, однако из-за многочисленных недоделок открытие «Новокрестовской» и «Беговой» вначале перенесли на 13 мая, а потом на 26 мая.

«Новокрестовскую» все же открыли 13 мая, однако тут же закрыли обратно, первые пассажиры станции пожаловались на запах сырости, лужи и неработающие эскалаторы. На данный момент сотрудники метро продолжают исправлять выявленные недостатки.



Фото: Wikipedia / Dn 178

Мост Бетанкура и продолжение набережной Макарова

Мост через остров Серный возвели к ЧМ-2018 силами компании «Пилон». Стоимость проекта составила 8,8 млрд рублей, на реконструкцию прилегающей набережной Макарова потратили почти 10 млрд рублей. Неразводной мост Бетанкура соединил Васильеостровский и Петроградский районы. Его длина составила почти 1 км, ширина - 38-44 м.



Против строительных работ неоднократно выступали жители дома №5 по Ремесленной улице. Переправа проходит в нескольких сантиметрах от здания, местные жители неоднократно жаловались на шум и появляющиеся трещины в квартирах. В итоге Смольный пообещал расселить дом в мае, однако затем перенес процедуру на неопределенное время.



Читайте также:

Бетанкур в Петербурге: великий инженер, который преобразил Россию

Мост обещали открыть в конце апреля. В марте вице-губернатор Северной столицы Игорь Албин заявлял, что открытию моста мешают низкая температуры и снегопады. Позднее оказалось, что на доводку моста потребуется еще немного времени. В итоге его открыли 13 мая (в тестовом режиме, – прим. ред.). Сейчас на переправе продолжают устранять мелкие недоделки.

Фото: Wikipedia / Екатерина Борисова

Пешеходный мост в створе Яхтенной улицы

Открытие самой высокой и длинной пешеходной переправе в Петербурге состоялось еще 27 мая 2017 года к Кубку конфедераций. Его длина 940 м, высота – 16 м. Велодорожка и тротуар выполнены из цветного асфальта – красного и голубого.

Мост имеет две смотровые площадки со стороны Финского залива. При проведении массовых спортивных и культурных мероприятий на новом стадионе переправа обеспечивает пропуск до 24 тыс. человек в час. Стоимость проекта составила почти 2 млрд рублей, которые вложили компании «Метрострой», «Пилон», «АБЗ-Дорстрой», ВАД и «ПО «Возрождение».



В преддверии Чемпионата мира вице-губернатор Игорь Албин поручил «Мостотресту» и ГКУ «Дирекция транспортного строительства» усилить контроль за мостом. Это случилось после того, как по пешеходной переправе проехали автомобили без специальных знаков. Сейчас в связи с инцидентом проводится инвентаризация всех ключей от переправы.

Фото: пресс-служба Смольного

Реконструкция Тучкова моста

Реконструкция Тучкова моста, который уже давно нуждался в ремонте, началась летом 2016 года. На первом этапе работы велись на стороне переправы, выходящей к Финскому заливу (низовая сторона), на втором – на верховой стороне, выходящей к Биржевому мосту.

На время реконструкции моста движение транспорта не прекращалось, оно было организовано по временной схеме – по нескольким полосам в направлении от Васильевского острова к Петроградской стороне, однако сопровождалось пробками и скандалами.

Торжестенное открытие переправы случилось 18 ноября 2017 года, строителям удалось завершить все работы на полгода до намеченного срока. Реконструкция обошлась в 2,2 млн рублей. Были усилены главные балки переправы, реконструирован разводной пролет моста, установлено современное оборудование разводного прелат с пусконаладкой, заменены подводные переходы в фарватере силовых кабелей.

Однако и здесь не обошлось без чрезвычайных происшествий. В январе 2018 года во время технологической разводки переправы обрушилась опора контактной сети, через которую осуществляется движение троллейбусов и трамваев. В итоге электротранспорт не мог проехать по переправе несколько дней.



Фото: пресс-служба Смольного

Развязка на пересечении Пулковского шоссе с Дунайским проспектом

Открытие разявзки на пересечении Пулковского шоссе с Дунайским проспектом случилось 26 апреля 2017 года. Длина путепровода, выполненного в виде восьми пилонов с вантовой системой, составляет 1,32 км.

Строительство обошлось городу почти в 12,3 млрд рублей. Около 50% финансирования обеспечивалось за счет федерального бюджета. Открытие развязки случилось на месяц раньше запланированного срока. С завершением строительства значительно улучшилась транспортная доступность аэропорта Пулково и Морского торгового порта.

