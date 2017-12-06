Жильцы дома на Ремесленной выступили против строительства моста на Серный остров

Жильцы дома на улице Ремесленной, 5, выступили против строительства моста на Серный остров. Они вывесили на доме большую растяжку: "Мы не хотим жить под мостом!" Об этом рассказал журналист Алексей Управителев.

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Прямо под окнами дома сейчас строят опоры для моста, который соединит Васильевский и Петроградский районы. Мост через Малую Неву будет неразводным. Его длина составит почти километр, а ширина - 38-44 метров. Предполагается, что через Серный мост болельщики будут добираться с Васильевского острова на "Зенит-арену" на Крестовском острове.

Мост откроют к 30 апреля 2018 года. Строительством моста к Чемпионату мира по футболу 2918 года занимается компания "Пилон". Стоимость строительства составляет 8,8 млрд рублей, двух этапов набережной Макарова - порядка 10 млрд рублей. Новый мост получит название "мост Бетанкура".

Фото: Алексей Управителев