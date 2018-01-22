Краны заблокировали вход в парадную дома на Ремесленной

Вечером 21 января жильцы дома №5 по Ремесленной улице не смогли попасть к себе домой, так как вход в парадную заблокировали два крана, занимающиеся возведение моста через Серный остров, сообщает «Мойка 78».

«Выходной день, народ идет домой и понимает, что домой не попасть, не пролезая через строительную технику. У нас прямо у парадной стоял кран. Их стало два. На газоне перед домом сложены огромные пилоны, на которых держится мост. Вчера строители собирались их монтировать», – сказала местная жительница Елена Федотова.

Строители объекта на все претензии жильцов предложили обратиться к губернатору Петербурга Георгию Полтавченко. Прибывшие на место полицейские заявили, что проблему должны решать «старшие чины», после чего вызвали на строительную площадку директора по производству ЗАО «Пилон» Дмитрий Календарев.

Кран удалось отогнать от парадной до приезда руководителя стройки. Сам Календарев завил, что готов выслушать и принять предложения местных жителей, однако последние уже не верят ни в чьи слова.

Когда переправа через Серный остров будет достроена, минимальное расстояние от угла дома №5 по Ремесленной улице до моста составит всего 65 см. На данный момент двор здания напоминает огромную строительную площадку, где краны переносят грузы над головами жильцов.

Ранее в доме прошла проверка. Жители жаловались на трещины, которые появились после начала строительства. На разваливающееся здание обратили внимание только после того, как жильцы вывесили на фасаде баннер с мольбами о помощи.

Неразводной мост через Серный остров, строящийся к ЧМ-2018, уже доставил немало проблем жильцам Петровского острова. Ранее власти снесли дом 3 по Ремесленной улице, подчеркнув, что он не относится к историческим. Возведение переправы, которой присвоят имя Бетанкура, обещают закончить 30 апреля 2018 года.