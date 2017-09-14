Полтавченко назвал законным снос дома на Ремесленной

Дом на Ремесленной улице, 3, был снесен законно и не требует восстановления, так как у не относится к числу исторических зданий. Об этом говорится в ответе губернатора Северной столицы Георгия Полтавченко на запрос депутата Заксобрания от партии «Яблоко» Бориса Вишневского.

"Решением Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга … действия ФГБУ "Федеральная кадастровая палата" ФСГРКК" по СПб по корректировке года постройки Здания признаны законными и обоснованными, таким образом, Здание не относится к числу исторических. В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 19.01.2009 № 820-7 восстановление внешнего облика здания, не относящегося к числу исторических, не требуется", – опубликовал ответ губернатора на своей странице в Facebook депутат.

Вишневский высказал свое недовольство таким ответом. "Полностью проигнорирован тот факт, что решением суда прямо установлена недостоверность данных о годе постройки этого дома (а именно на эту фальсификацию все время ссылается Смольный, говоря, что здание, якобы, неисторическое)", – заявил депутат. Теперь парламентарий потребует признать такой ответ градоначальника неудовлетворительным.

Дом улице Ремесленной, за который градозащитники боролись последние годы, снесли 26 августа. Он мешал строительству Серного моста через Малую Неву. По кадастровому паспорту здание якобы было построено в 1920 году и не считалось историческим, но в суде удалось доказать, что дом был построен еще на 15 октября 1906 года. Куйбышевский суд подтвердил статус исторической постройки.

Ранее Полтавченко заявил, что в Петербурге не ведется уплотнительной застройки. Градоначальник обещал передать это президенту Владимиру Путину, к которому по «Прямой линии» обратились с такой проблемой жители Северной столицы.