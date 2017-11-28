Бетанкур в Петербурге: великий инженер, который преобразил Россию

Строящемуся вантовому мосту через Малую Неву, который соединит Васильевский и Петроградский районы, присвоят имя Августина Бетанкура. На этот раз выбор Топонимической комиссии Петербурга не вызывает сомнений, в отличие, например, от выбора названия моста через Дудергофский канал. Чем именно петербуржцы обязаны Ахмату Кадырову, в честь которого он назван, некоторые так и не поняли. Зато заслуги господина Бетанкура для нашего города, да и для всей России, перечислять легко и приятно.

Фото: gov.spb.ru

Из солнечной Испании в дождливый Петербург

Родился Августин Бетанкур на солнечном Тенерифе - одном из островов Канарского архипелага. Оттуда отправился учиться в Испанию, где, благодаря своим талантам, весьма преуспел. После этого учился в Париже в школе мостов и дорог. По заданию испанского правительства продолжал обучение в различных европейских городах.

Достиг на родине немалых успехов, издал научные труды, руководил созданным им самим учебным заведением, занимал важнейшие административные посты. В общем, его «дороссийская биография» не менее блистательна, но пускай о ней пишут испанские биографы. Не хочу я особенно много писать и о его личной жизни. Замечу только, что женат он был на весьма сварливой даме, которая была в юности чудесно хороша и родила ему двоих дочерей и сына.

Петербуржцам повезло тем, что в Испании начались политические волнения, которые заставили Бетанкура сначала перебраться в Париж, а потом принять предложение русского посла Муравьева-Апостола попробовать свои силы в России. Бетанкур оказался в Петербурге только в возрасте 50 лет. Боюсь предположить, каково было человеку, родившемуся на Канарских островах и прожившему всю жизнь в солнечной Испании, переехать в наш «гостеприимный климат», однако, когда у человека есть дело жизни, которым он горит, все внешние обстоятельства становятся лишь мелкими недоразумениями. И как ни пыталась я избежать следующего речевого оборота, но, по-моему, он никогда еще не был так уместен. Итак, со свойственной ему энергией Августин Бетанкур взялся за дело в Северной столице.

Памятник на Тенерифе. Фото: Samuray / forum.gotenerife.ru

Фундамент для инженерной школы России

Наверное, главным детищем Бетанкура в России является Институт Корпуса инженеров путей сообщения. Основная цель создаваемого в Петербурге Института была сформулирована Бетанкуром в записке к проекту этого учебного заведения: «... снабдить Россию инженерами, которые прямо по выходе из заведения могли бы быть назначены к производству всех работ в Империи».

Манифест о его создании был подписан Александром I в 1809 году. Как указывается на сайте учебного заведения: «При организации Института и при составлении его первых учебных планов и программ Бетанкур использовал все самое лучшее в системе высшего технического образования в Европе, что имелось на то время, и в первую очередь опыт своих учителей - Г. Монжа и его знаменитой Парижской политехнической школы (1794), Ж.-Р. Перроне и его Школы мостов и дорог (1747), с работой которых он был хорошо знаком, и, конечно, свой собственный опыт по организации Школы дорог, каналов и мостов в Мадриде».

Первое здание Института Корпуса инженеров путей сообщения находилось во дворце князя Николая Юсупова. 1 ноября 1810 года Институт Корпуса инженеров путей сообщения был торжественно открыт, а уже 3 ноября начались занятия с воспитанниками первого набора. Бетанкуру удалось собрать великолепную команду преподавателей, обширную библиотеку, чуть позже создать музей - институт становится одним из самых авторитетных и престижных учебных заведений Петербурга.

Перечислять выдающихся учеников института и оценивать их вклад в развитие России очень и очень долго, но раз речь сегодня у нас, в первую очередь, о мостах, скажу, что ученики института разработали основы проектирования новых конструкций, использовавшихся во всех нам известных и нами любимых мостах через реки и каналы Петербурга, в том числе висячих Пантелеймоновского и Египетского мостов через Фонтанку, Почтамтского через Мойку, Банковского и Львиного через Екатерининский канал, Малого Конюшенного через Мойку и Екатерининский канал, Большого Конюшенного через Мойку.

Позднее, поняв, что количество инженеров, которых способен подготовить институт, слишком мало для такой огромной страны, Бетанкур разработал проект Военно-строительной школы и школы кондукторов путей сообщения. А значительно позже на базе Бетанкуровского института появилось строительное училище, которое уже в XX веке превратилось в Архитектурно-строительный университет. Выходит, что имя этого ученого стоит за всей российской инженерной школой. Только не думайте, что такая активная просветительская деятельность - основная в биографии Бетанкура. Похоже, это был человек эпохи Возрождения, который успевал реализовывать себя в тысяче разных проектов.

Институт Корпуса инженеров путей сообщения. Фото: citywalls.ru

Человек, который успел все

Первым его детищем после переезда в Россию историки называют открытый в 1810 году фонтан в Царском Селе. Знаменитая «Девушка с кувшином», или «Молочница», которую воспевали Пушкин и Ахматова, появилась на свет благодаря инженерной идее испанца.



В 1812 году в Кронштадте заработала сделанная по чертежам и при участии Бетанкура механическая земплечерпалка с паровой машиной для очистки русел рек и каналов. Надеюсь, не вздрогнут сейчас читающие текст инженеры, но этот прообраз современных экскаваторов мощностью 15 лошадиных сил (в 50 раз мощнее своих европейских аналогов) успешно прослужил около восьми лет.



В 1813 году в Петербурге на месте наплавного моста был построен первый в России семипролетный арочный мост на деревянных опорах и каменных устоях. Для своего времени это был настоящий прорыв, а технологии, разработанные Бетанкуром в основанном им Институте Корпуса инженеров путей сообщения, использовались и в дальнейшем.

С 1814 года Бетанкур руководил и согласовывал работы по строительству Обводного канала, так давно необходимого городу и приостановленного из-за войны с Наполеоном. Еще спустя два года на Охте открылся первый в России паровой лесопильный завод, устроенный по проекту Бетанкура: «Имею желание устроить пильную мельницу против Охты посредством паровой машины, для действия которой употреблены будут только восемь или десять человек рабочих, а на отопление - то, что остается от пиления лесов. По сему и прошу ваше превосходительство сообщить губернаторскому начальству, дабы дозволено мне было устроить по приложенному при сем плану таковую мельницу».

Разрешение от министра внутренних дел, конечно же, было получено, все механизмы построены по чертежам в России, а через несколько лет подобные лесопилки открылись сначала в Архангельске, а потом и в других городах России. Работали заводы по схеме Бетанкура вплоть до ХХ века.

В 1816 году Бетанкур создает и возглавляет «комитет для строений и гидравлических работ», задачей которого было «рассмотрение чертежей на все без изъятия общественные, казенные и партикулярные в сей столице здания и другие постройки». Только не подумайте, что это было какое-то бюрократическое ведомство, занимающееся перекладыванием бумаг. В задачу комитета входила как плановая застройка Петербурга, так и экспертный надзор за строительством в других городах России и княжествах Польском и Финляндском. При этом, наверное, впервые, к работе над проектами подошли комплексно, уделяя внимание не только архитектурным достоинствам, но и, например, устройству канализации, пожаробезопасности, а созданный по инициативе Бетанкура «комитет проектов и смет» рассматривал также и экономическую составляющую.

Многое бы я отдала, чтобы заглянуть в ежедневник Бетанкура... Как можно все это успевать? Я, кстати, перечислили вам только те его работы, которые непосредственно связаны с Петербургом, а ведь были еще и Московский манеж, и Нижегородская ярмарка... Но не отвлекаемся.

Фонтан «Девушка с кувшином». Фото: cityguidespb.ru

Бетанкур против фальшивомонетчиков

Важнейшей задачей, поставленной перед Бетанкуром в 1816 году, была работа над созданием ассигнационной фабрики «Экспедиции заготовления государственных бумаг». Проще говоря, нашему герою предстояло построить новый завод по производству денежек, да при этом сделать так, чтобы максимально лишить фальшивомонетчиков хлеба. После войны 1812 года по стране ходило множество фальшивок французского производства, соответственно, вопрос стоял уже весьма остро. Тут гений Бетанкура вновь развернулся во всю мощь.

Сразу встал целый комплекс проблем, требующих решения. Во-первых, устарела сама ассигнация. Необходимо было создать технологию, с помощью которой она была бы защищена от подделок, но при этом ее производство было разумно с экономической точки зрения. Во-вторых, необходимо было построить новое здание, куда бы переехала ассигнационная фабрика. Бетанкур занялся абсолютно всем, от экспериментов по выбору волокнистого материала для изготовления бумаги, до проектирования самого здания.

Первое и самое важное принятое им решение - объединение бумажного и типографского цехов. До этого эти две необходимые составляющие производства ассигнаций были разделены как административно, так и физически. Теперь был построен целый комплекс зданий, где помимо бумажного и типографского цехов размещались необходимые мастерские, казармы для рабочих, администрация, караул, квартиры для чиновников. Все рядом, все под присмотром.

Ну и если говорить о техническом оснащении, то опять же появилась масса нововведений «от Бетанкура». Новые паровые машины, новая технология производства бумаги, новый способ нанесения изображения на бумагу, новый механизм формирования водяных знаков. Многие его «ноу-хау» получили свое развитие в том числе за рубежом.

Фото: humus.livejournal.com

Реки, каналы и дороги под надежным крылом испанца

В 1818 году Бетанкур был назначен главным директором Управления водяными и сухопутными сообщениями (Управления путей сообщения) и начал свою деятельность с крупной инспекционной поездки. Проехался он по самым отдаленным уголкам огромной империи, заехав в Грузию к Черному морю, и надо полагать, был «впечатлен» состоянием российских дорог. По возращению сел составлять доклад, в котором объяснил необходимость модернизации путей сообщения. В общем, Бетанкур вступил в неравный бой со второй после дураков главной российской проблемой. И хоть ее (проблему) окончательно победить не удалось, все-таки он многое сделал для ее решения.

И первым делом под его руководством было возобновлено строительство Московского шоссе Петербург - Новгород - Москва. Первые дилижансы отправились в путь уже в 1820 году. Хороший темп.Построение и реконструкция каналов, поддержание рек пригодными для судоходства, строительство переправ и различных конструкций через водные преграды - вот лишь некоторые из обязанностей его ведомства. Для оперативной работы по строительству и эксплуатации был создан Главный Штаб Корпуса. Также была создана Особенная Канцелярия при директоре путей сообщения, которая стала прообразом Министерства путей сообщения.

Атланты, боги и древние исполины в одной голове

Некоторые работы Бетанкура в качестве инженера позволяют предположить в нем не просто талантливого специалиста, а гения уровня Леонардо да Винчи. Глядя на Исаакиевский собор и Александриийскую колонну, мы вспоминаем архитектора Огюста Монферрана, а хорошо бы не забывать и Августина Бетанкура. Именно его инженерному гению мы обязаны существованию этих сооружений. Он спроектировал уникальный строительные леса и механизмы для подъема колонн Исаакия, которые Монферран в точности воспроизвел и при подъеме Александрийского столпа.

Между прочим, существуют весьма специфически настроенные «исследователи», которые утверждают, что не в силах человека установить Александринский столп, поэтому помогали нам в этом инопланетяне (атланты, боги, древние исполины - нужное подчеркнуть), но на самом деле исполином этим был Августин Бетанкур. Сам Монферран, надо полагать, прекрасно осознавал, кому обязан собственным величием, по эскизам архитектора на могиле русского испанца был создан надгробный памятник, так напоминающий Александрийскую колонную.

Несмотря на великие свершения, последние годы жизни в России для Августина Бетанкура были тяжелыми. Он стал жертвой интриг, лишился высочайшего расположения и был освобожден от занимаемых должностей. Эта ситуация была слишком невыносима для деятельного человека, он недолго смог прожить в опале и умер в возрасте 66 лет. Всего 16 лет работы в России - так мало и одновременно так много.

Наш новый мост - вовсе не единственная память о Бетанкуре. На Университетской набережной есть стела с его именем, а в сквере Университета путей сообщения ему установлен памятник. Кроме того, существует памятная медаль имени Бетанкура, которой награждают за личный вклад в развитие высшего транспортного образования. Уже давно компания РЖД запустила фирменный поезд под именем А. Бетанкура.

Не забывает о своем основателе и «Госзнак», установивший бюст Бетанкура, отчеканивший медаль и бережно хранящий все чертежи и бумаги, некогда принадлежавшие Бетанкуру.Ну и напоследок хотелось бы пару слов сказать о патриотизме. В общем-то, выскажу не оригинальную мысль о том, что настоящий патриот все-таки не тот, кто на каждом углу кричит о своей любви к Родине, а тот, кто работает для ее процветания. И исходя из этой моей «свежей» мысли, скажу смело, что Августин Хосе Педро дель Кармен Доминго де Канделария де Бетанкур и Молина - самый настоящий русский патриот.