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Руферы пробрались на мост Бетанкура, притворившись пресс-службой подрядчика «Пилон»

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© Фото: скриншот из видео с YouTube-канала Urban Dreams

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Экстремалы без каких-либо проблем забрались на вершину переправы и спустились вниз.

Петербургские руферы пробрались на мост Бетанкура, который соединяет Василеостровский и Петроградский районы через Серный остров.

Видео было записано еще в апреле, когда в городе было холодно, а Нева была покрыта льдом, поэтому ролик не дает возможности оценить нынешнее состояние переправы.

Членам команды Urban Dreams удалось беспрепятственно попасть на мост. Перед началом «экскурсии» к ним подошел рабочий, попросивший слезть с конструкций, но руферы смогли пройти дальше.

Экстремалы пробрались на вершину моста, при этом на них не обращали внимания. Лишь наверху к ним подошли сотрудники, которые переписали паспортные данные и отпустили.

Руферы заявили, что объект могут не успеть сдать в срок.

«Теперь мост обещают сдать лишь к Чемпионату мира, но зная наших чиновников-сказочников, и эти сроки могут быть сорваны. Все мы помним знаменитый стадион «Санкт-Петербург», строящийся более 10 лет подряд», — добавили члены Urban Dreams.

В начале марта вице-губернатор Игорь Албин заявил, что завершение строительства моста выходит на финальную стадию. Он подчеркнул, что низкая температура и снегопады помешали опередить график, поэтому переправу, которая получит имя архитектора Августина Бетанкура, откроют в срок — 30 апреля. Позднее оказалось, что к этой дате работы не будут завершены, поэтому открытие назначено на 13 мая.

Мост через остров Серный возводят к чемпионату мира по футболу 2018 года, его строит компания «Пилон». Стоимость проекта составила 8,8 млрд рублей, а на реконструкцию прилегающей набережной Макарова потратили почти 10 млрд рублей.

Против работ выступали жители дома №5 по Ремесленной улице. Мост расположен в нескольких сантиметрах от здания, поэтому петербуржцы жалуются не только на постоянный шум, но и множественные трещины в помещениях.

В связи с обращениями горожан районная межведомственная комиссия и администрация Петроградского района оценит состояние здания и его жилых помещений. Власти города изначально пообещали расселить дом в мае 2018 года, позднее в Смольном перенесли процедуру на неопределенное время.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.

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