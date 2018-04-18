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Тестирование новых станций метро и моста Бетанкура к ЧМ-2018 состоится 13 мая

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© Фото: vk.com/club31938

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В этот день петербургский «Зенит» примет на своем поле «СКА-Хабаровск».

Официальное тестирование всех объектов к Чемпионату мира по футболу состоится 13 мая во время матча «Зенит» – «СКА-Хабаровск», сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры. 

Во время матча «Зенит» – ЦСКА, который пройдет 29 апреля, транспортные объекты, включая Набережную Макарова, мост Бетанкура, участок Невско-Василеостровской линии (станции «Новокрестовская» и «Беговая»), будут задействованы в ограниченном режиме для пропуска клиентских групп.

Ранее вице-губернатор Петербурга Игорь Албин пообещал сдать все объекты в срок - 29 апреля. В свою очередь, пресс-секретарь Албина Елена Михеева сообщила, что скорее всего к концу апреля на продолжении «зеленой» ветки начнется лишь рабочее движение.

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Чемпионат мира по футболу пройдет пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. Помимо двух столиц, матчи примут Сочи, Казань, Нижний Новгород, Волгоград, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск, Калининград и Екатеринбург. В городе на Неве пройдет полуфинал турнира, игра за третье место, а также четыре матча группового этапа:

– 15 июня 2018 года сыграют Иран и Марокко;

– 19 июня 2018 года сыграют Россия и Египет;

– 22 июня 2018 года сыграют Бразилия и Коста-Рика;

– 26 июня 2018 года сыграют Аргентина и Нигерия.

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