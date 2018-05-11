Мост Бетанкура и набережную Макарова откроют в тестовом режиме утром 13 мая

Мост Бетанкура, соединяющий Василеостровский и Петроградский районы через остров Серный, будет открыт 13 мая в 09:00. Об этом «Санкт-Петербург.ру» сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

«Так как режим тестирования предусматривает выполнение требований утвержденного плана перевозок, движение с 09:00 до 18:00 будет осуществляться только для клиентских групп. В 18:00 в рабочем режиме объекты будут открыты для жителей Петербурга», – рассказали в КРТИ.

Несмотря на открытие движения, на мосту все еще будут заканчивать покраску конструкций и монтировать лестницы.

В воскресенье в тестовом режиме откроют движение не только на переправе, но и на новом участке набережной Макарова, рассказал вице-губернатор Игорь Албин. В связи с этим на Васильевском острое изменят схему съезда с ЗСД.

С 13 мая на Флагманской улице от Морской набережной до улицы Кораблестроителей введут двустороннее движение. Водители также смогут поворачивать направо с Морской набережной в Адмиральский проезд при движении от дома №9 в сторону дома №45. Возле домов №39 и №41 по набережной уберут временные остановки общественного транспорта.

Возле дома №45 исчезнет пешеходный переход и светофор, еще одну «зебру» уберут у дома №37. На пересечении Наличной и Уральской улиц заработают светофоры.

В этот же день в Северной столице планируется открыть новую станцию «зеленой» ветки метро «Новокрестовская». Она будет работать на вход и выход, заявили «Санкт-Петербург.ру» в КРТИ. Однако за два дня до открытия ни в комитете, ни в метрополитене не смогли назвать точное время открытия станции, а также будет ли она работать для пассажиров на следующий день.

«Беговую» к очередной дате, назначенной властями Петербурга, подготовить не успели. Пассажиров начнут пускать до конца мая.

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Мост через остров Серный возводят к чемпионату мира по футболу 2018 года, его строит компания «Пилон». Стоимость проекта составила 8,8 млрд рублей, а на реконструкцию прилегающей набережной Макарова потратили почти 10 млрд рублей.

Против работ выступали жители дома №5 по Ремесленной улице. Мост расположен в нескольких сантиметрах от здания, поэтому петербуржцы жалуются не только на постоянный шум, но и множественные трещины в помещениях.

В связи с обращениями горожан районная межведомственная комиссия и администрация Петроградского района оценит состояние здания и его жилых помещений. Власти города изначально пообещали расселить дом в мае 2018 года, позднее в Смольном перенесли процедуру на неопределенное время.

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