Пассажиров пустят на станцию метро «Беговая» до конца мая

Станцию «зеленой» ветки Петербургского метрополитена «Беговая» откроют для пассажиров в мае 2018 года. В пресс-службе «Метростроя» опровергли информацию о переносе сдачи объекта на неопределенный срок.

Ранее РБК сообщил, что на перегоне между «Беговой» и «Новокрестовской» возникли проблемы с грунтовыми водами, которые приходится постоянно откачивать, чтобы избежать их попадания на контактную сеть.

В «Метрострое» подтвердили, что вода доставила проблемы во время строительства станции, но проблему устранили, поэтому сейчас протечек нет.

«Несмотря на все трудности, обе станции будут открыты для пассажиров в мае этого года. Сейчас сомнений в том, что пассажиры поедут в мае, нет», – передает «Фонтанка» слова пресс-службы предприятия.

Власти Петербурга обещали открыть «Новокрестовскую» и «Беговую» 29 апреля, в день матча между футбольными клубами «Зенит» и ЦСКА. Пресс-секретарь вице-губернатора Игоря Албина Елена Михеева позднее сообщила, что к концу месяца на продолжении «зеленой» ветки начнется рабочее движение, поэтому людей пустят на станции лишь 13 мая.

В начале мая глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин заявил, «Беговую» 13 мая будут использовать только в случае непредвиденных обстоятельств. Он подчеркнул, что остальные транспортные объекты – мост Бетанкура и продолжение набережной Макарова – будут открыты.

В начале мая в метрополитене начали размещать новые схемы подземки с «Новокрестовской» и «Беговой». Обновленные указатели появились в преддверии Чемпионата мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

Строительство «Новокрестовской» и «Беговой» началось в 2015 году. Компания «Метрострой» обязалась построить продолжение Невско-Василеостровской линии метро за 30,086 млрд рублей. За это время нужно было построить обе станции, более 5 км двухпутного тоннеля диаметром 10,3 м, два пути диаметром 5,63 м и протяженностью 500 м.

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