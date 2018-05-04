Станцию метро «Беговая», вопреки обещаниям Смольного, 13 мая не откроют для пассажиров

В Петербурге снова сорвались сроки открытия новых станций «зеленой» ветки метро. Несмотря на многочисленные обещания властей, 13 мая, в день матча «Зенит» – «СКА-Хабаровск», работать начнет только «Новокрестовская», сообщила «Фонтанка» со ссылкой на главу комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергея Харлашкина.

Чиновник рассказал, что «Беговую» будут использовать только в случае непредвиденных обстоятельств. По его словам, такая схема заложена в план управления перевозками, вопреки заявлениям вице-губернатора Игоря Албина о соблюдении сроков. Харлашкин подчеркнул, что остальные транспортные объекты для Чемпионата мира по футболу – мост Бетанкура и продолжение набережной Макарова – будут открыты.

Перенос сроков открытия «Беговой» горожанам компенсируют бесплатным проездом. Власти заявили, что, вероятнее всего, за спуск на «Новокрестовской» с пассажиров не будут брать деньги.

Ранее Албин уверял, что пассажиры смогут воспользоваться всеми объектами уже 29 апреля, во время матча «Зенит» – ЦСКА. Однако пресс-секретарь чиновника Елена Михеева сообщила, что к концу месяца на продолжении «зеленой» ветки начнется лишь рабочее движение, поэтому людей пустят на станции лишь 13 мая.

Строительство «Новокрестовской» и «Беговой» началось в 2015 году. Компания «Метрострой» обязалась построить продолжение Невско-Василеостровской линии метро за 30,086 млрд рублей. За это время нужно было построить обе станции, более 5 км двухпутного тоннеля диаметром 10,3 м, два пути диаметром 5,63 м и протяженностью 500 м.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матч «Зенит» – «СКА-Хабаровск» станет последней тестовой игрой перед турниром.

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