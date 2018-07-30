На параде ВМФ катер врезался в Благовещенский мост, в Минобороны все отрицают (ВИДЕО)

В опору Благовещенского моста врезался катер во время главного парада ко Дню Военно-морского флота РФ в Петербурге.

Инцидент с участием десантного катера типа «Серна» попал в прямой эфир трансляцию парада. Транспортное средство навалилось бортом на опору, но затем выровняло курс.

Информацию о происшествии, запечатленном на видео, опровергли в пресс-службе Западного военного округа. По словам представителей Министерства обороны, никаких инцидентов во время парада не было, сообщает ТАСС.

На торжественном мероприятии присутствовал президент РФ Владимир Путин. Верховный главнокомандующий принял парад и поздравил всех военных моряков с праздником. Концерты, гуляния и другие события в честь Дня ВМФ завершились салютом над акваторией Невы.

Видео: YouTube / Телеграфъ Telegraph