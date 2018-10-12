«Зенит» пожертвует доходы с продаж футболок «Кокорин» в детские дома

Петербургский ФК «Зенит» направит в детские дома города все деньги от продаж футболок с фамилией своего нападающего Александра Кокорина. Об этом сообщается на сайте магазина сине-бело-голубых.

Накануне «Зенит» вовсе отказался продавать футболки с фамилией нападающего. Также был оперативно убран баннер с футболистом над фирменным магазином команды в аэропорту Пулково.

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Александр Кокорин и Павел Мамаев из ФК «Краснодар» оказались в центре скандала. В понедельник, 8 октября, появилась информация, что они избили в московском кафе главу департамента Минпромторга Дениса Пака за то, что он сделал им замечание. По словам очевидцев, футболисты были в нетрезвом виде.

Позднее стало известно, что незадолго до инцидента игроки напали на водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

Вечером 10 октября Мамаева задержали по делу о двух драках в Москве. Чуть позже стало известно, что задержали и Кокорина. Обоих футболистов московская полиция арестовала на два месяца. Позже отчим Кокорина принес извинения за поведение футболиста.