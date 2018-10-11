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Отчим Кокорина принес извинения за поведение футболиста

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© Фото: Instagram / @kokorin9

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Слова Кирилла Логинова опубликованы в Instagram-аккаунте игрока.

На странице в Instagram футболиста «Зенита» Александра Кокорина появился текст извинений от имени его отчима Кирилла Логинова.

Игрока вместе с Павлом Мамаевым из «Краснодара» подозревают в избиении в московском кафе главы департамента Минпромторга Дениса Пака за то, что он сделал им замечание. По словам очевидцев, футболисты были в нетрезвом виде. Позднее стало известно, что незадолго до инцидента игроки напали на водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. 

«От своего лица и от лица своего сына хочу принести извинения за произошедшее Денису Паку, дорогим болельщикам, коллегам, партнерам и всем, кто неравнодушен к сложившейся ситуации», – заявил он.

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Логинов отметил, что Кокорин искренне сожалеет, что ударил чиновника. По его словам, футболист хотел извиниться, но не успел, поскольку его задержали.

«Он не ищет себе оправданий, и я их тоже не ищу. Такое вспыльчивое поведение было неприемлемо, реакция на оскорбления со стороны Дениса Пака была излишне грубой и Саша полностью это осознает», – подчеркнул Логинов

Он добавил, что «людям свойственно ошибаться», и выразил надежду, что «правоохранительные органы дадут этому правильную объективную оценку».

В четверг, 10 октября, полиция задержала Кокорина и Мамаева на двое суток. По двум уголовным делам о хулиганстве футболистам грозит до семи лет лишения свободы.

 

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