Павла Мамаева задержали по делу о двух драках в Москве

Полиция задержала футболиста Павла Мамаева из «Краснодара» на двое суток по делу о хулиганстве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

В понедельник, 8 октября, появилась информация, что Мамаев вместе с игроком «Зенита» Александром Кокориным избил в московском кафе главу департамента Минпромторга Дениса Пака за то, что он сделал им замечание. По словам очевидцев, футболисты были в нетрезвом виде. Позднее стало известно, что незадолго до инцидента игроки напали на водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

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Полиция возбудила два уголовных дела по факту двух драк. Руководство «Краснодара» заявило, что расторгнет контракт с Мамаевым. В «Зените» отметили, что разочарованы действиями Кокорина, но решение по нему будет принято с учетом выводов следствия. Тем не менее клуб перестал продавать футболки с его именем.

Московская полиция требовала, чтобы Мамаев и Кокорин явились на допрос до 18:00 10 октября. Первый пришел за пару часов до назначенного времени, а игрок сине-бело-голубых опоздал.

Предполагается, что Кокорин будет задержан в ближайшее время.