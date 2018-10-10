Кокорина задержали на два дня по подозрению в хулиганстве

Московская полиция задержала на два дня нападающего «Зенита» Александра Кокорина, сообщает Mash. Он проходит по делу о двух драках, в которых форвард участвовал 8 октября вместе с игроком «Краснодара» Павлом Мамаевым.

Футболистов подозревают в избиении в московском кафе главы департамента Минпромторга Дениса Пака за то, что он сделал им замечание. По словам очевидцев, футболисты были в нетрезвом виде. Позднее стало известно, что незадолго до инцидента игроки напали на водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

Читайте также:

Две драки, развод и немного футбола: как Кокорин и Мамаев отметили 10 лет дружбы

Полиция возбудила два уголовных дела по факту двух драк. Руководство «Краснодара» заявило, что расторгнет контракт с Мамаевым. В «Зените» отметили, что разочарованы действиями Кокорина, но решение по нему будет принято с учетом выводов следствия. Клуб перестал продавать футболки с его именем.

В настоящее время решается вопрос о предъявлении обвинения Кокорину и Мамаеву и их аресте.