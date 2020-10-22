Кокорин считает, что россияне не уважают богатых

Нападающий московской команды "Спартак" Александр Кокорин в интервью Youtube-каналу PepoleTalk пожаловался, что в России не уважают людей с высокими доходами.

По словам футболиста, среди россиян силен стереотип о том, что высокая заработная плата футболистов формируется из налогов. Также он раскритиковал зависть населения к тем, кто зарабатывает много. Он заявил, что уважает Романа Абрамовича и ему неважно, как именно он заработал свои деньги. Но при этом у большинства мнение противоположно, причем никто не учитывает, что, возможно, Абрамовичу "было тяжело".

Также в интервью он подчеркнул, что больше никогда не будет пить со своим другом, футболистом Павлом Мамаевым, поскольку им это противопоказано.