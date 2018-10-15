Путин наградил побитых футболистами Пака и Гайсина

Президент РФ Владимир Путин наградил пострадавших в потасовке с футболистами Дениса Пака и Сергея Гайсина. Копия указа главы государства от 11 октября размещена на портале правовой информации.

Директор департамента Минпромторга Денис Пак был награжден орденом «За заслуги перед отечеством» II степени, а гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин – орденом Александра Невского за «большой вклад в реализацию проекта “Единая модульная платформа”».

Целью «Единой модульной платформы» было создание нового автомобиля для главы государства. На реализацию проекта из бюджета выделили 12,4 млрд рублей. Лимузин был представлен во время инаугурации.

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Две драки, развод и немного футбола: как Кокорин и Мамаев отметили 10 лет дружбы

Пака и Гайсина избили футболисты Александр Кокорин из «Зенита» и Павел Мамаев из «Краснодара» 8 октября в московском кафе. По словам очевидцев, футболисты были в нетрезвом виде.

Позднее стало известно, что незадолго до инцидента игроки напали на водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

Вечером 10 октября Мамаева задержали по делу о двух драках в Москве. Чуть позже стало известно, что задержали и Кокорина. Обоих футболистов московская полиция арестовала на два месяца. Позже отчим Кокорина принес извинения за поведение футболиста.

«Краснодар» расторг контракт с Мамаевым. «Зенит» пока не торопится разрывать отношения с Кокориным. ФК также пожертвует доходы с продаж футболок «Кокорин» в детские дома.