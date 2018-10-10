«Зенит» перестал продавать футболки с именем Кокорина

Футбольный клуб «Зенит» убрал из продажи футболки с именем Александра Кокорина. Экипировка не доступна пользователям официального сайта команды.

При онлайн-заказе можно выбрать фамилии всех игроков основного состава сине-бело-голубых за исключением Кокорина. В пресс-службе «Зенита» не прокомментировали действия руководства клуба.

По словам пользователей соцсетей, ранее в Пулково был размещен крупный баннер «Зенита» с фотографией Кокорина и надписью «Вместе смело!». Они отметили, что в настоящее время плаката больше нет.

Читайте также:

Две драки, развод и немного футбола: как Кокорин и Мамаев отметили 10 лет дружбы

В понедельник, 8 октября, появилась информация, что Кокорин вместе с игроком «Краснодара» Павлом Мамаевым избил в московском кафе главу департамента Минпромторга Дениса Пака за то, что он сделал им замечание. По словам очевидцев, футболисты были в нетрезвом виде. Позднее стало известно, что незадолго до инцидента игроки напали на водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

Полиция возбудила два уголовных дела по факту двух драк. Руководство «Краснодара» заявило, что расторгнет контракт с Мамаевым. В «Зените» отметили, что разочарованы действиями Кокорина, но решение по нему будет принято с учетом выводов следствия.