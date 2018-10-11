Суд арестовал футболистов Кокорина и Мамаева на два месяца

Тверской суд Москвы арестовал на два месяца Павла Мамаева, Александра Кокорина и его младшего брата Кирилла. Все они подозреваются в хулиганстве. Об этом сообщают РИА «Новости».

«Ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде содержания под стражу в отношении Павла Мамаева на срок до 8 декабря удовлетворить», – огласил решение судья Дмитрий Гордеев.

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Адвокат Мамаева планирует обжаловать решение суда о заключении футболиста под стражу. «Полагаем, что данное решение излишне жесткое. Мы готовы заявить о непричастности Мамаева, мы будем обжаловать решение суда», – сказал адвокат Мамаева Игорь Бушманов.

Адвокат Олег Попов, представляющий интересы Кокорина, также заявил о намерении подать жалобу на постановление суда. «Мера пресечения в отношении Александра является необоснованно суровой. Судом не были учтены все обстоятельства, в том числе смягчающие, такие как провокационные действия другой стороны конфликта, а также примирение между сторонами прямо на месте возникновения конфликта, в кафе. Будем обжаловать решение суда, равно как и квалификацию деяний своего доверителя», – отметил он.

По уголовному делу о хулиганстве футболистам грозит до семи лет колонии.

Вечером 10 октября появилась информация, что Мамаев был задержан по делу о двух драках в Москве. Чуть позже стало известно, что задержали и Кокорина. Обоих футболистов московская полиция арестовала на двое суток. Позже отчим Кокорина принес извинения за поведение футболиста.

В понедельник, 8 октября, появилась информация, что Кокорин вместе с игроком «Краснодара» Павлом Мамаевым избил в московском кафе главу департамента Минпромторга Дениса Пака за то, что он сделал им замечание. По словам очевидцев, футболисты были в нетрезвом виде.

Позднее стало известно, что незадолго до инцидента игроки напали на водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.