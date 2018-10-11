Картина дня: задержание Кокорина и Мамаева, закрытие «Площади Восстания» и уход в отставку нескольких губернаторов

Главной темой дня, согласно «Монитору», стало задержание футболистов «Зенита» Александра Кокорина и «Краснодара» Павла Мамаева по статье «Хулиганство». Первыми об этом написали 10 октября «Мой район» (16:30), Gazeta.SPb (16:30) и 47news (16:55).

Вечером 10 октября появилась информация, что Мамаев был задержан по делу о двух драках в Москве. Чуть позже стало известно, что задержали и Кокорина. Обоих футболистов московская полиция арестовала на двое суток.

В понедельник, 8 октября, появилась информация, что Кокорин вместе с игроком «Краснодара» Павлом Мамаевым избил в московском кафе главу департамента Минпромторга Дениса Пака за то, что он сделал им замечание. По словам очевидцев, футболисты были в нетрезвом виде.

Позднее стало известно, что незадолго до инцидента игроки напали на водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

Второй новостью, по данным «Монитора», стало закрытие станции метро «Площадь Восстания» из-за бесхозных предметов. Быстрее всех об этом сообщили «Невские новости» (10:20), «Мой район» (10:25) и «Мойка78» (10:30).

Станция метро «Площадь Восстания» была закрыта из-за обнаружения бесхозного предмета. Подозрительные вещи сотрудники метро заметили сегодня, 11 октября, в 9 часов утра. Потенциально опасную находку немедленно оцепили, а вестибюли станции закрыли на вход и выход. Поезда следовали мимо без остановок.

Кроме того, для пассажиров были недоступны и переходы со станции «Маяковская». На работе станции зеленой ветки проверка не отразилась.

Открыли станцию через примерно через 40 минут. Опасных предметов обнаружено не было.

Накануне, 10 октября, на проверку закрывались четыре станции метро. «Политехническую» закрывали из-за пассажира с корпусом от гранаты, «Комендантский проспект» – из-за хулиганской выходки школьника. Кроме того, досматривали станции «Площадь Восстания» и «Крестовский остров».

Третьей темой, по версии «Монитора», стал уход в отставку главы Забайкалья Натальи Ждановой. Оперативнее всех об этом сообщили «Мойка78» (08:05), «Мой район» (08:25) и АБН (15:37).

Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова заявила, что решила покинуть пост. В обращении она отметила, что ее отставка не связана с предположениями и слухами, которые распространились в последние дни. «Не связано и с критикой и нападками на меня», – заявила Жданова. Она подчеркнула, что это решение она приняла самостоятельно, и оно «обусловлено ее внутренними мотивами», которые открывают новый, «не менее интересный и ответственный период» в ее жизни.

Позже глава Курской области Александр Михайлов ушел в отставку с поста губернатора региона. «Хочу поблагодарить всех за совместную плодотворную работу в регионе и считаю, что развитие Курской области должно продолжиться под руководством молодого руководителя. Желаю ему успехов», – заявил Михайлов, не назвав причины увольнения.

Глава Башкирии Рустэм Хамитов также попросил Путина об отставке. «Это мое личное решение, оно выверено во всех смыслах, я не планирую участия в выборах главы республики в 2019 году, хотя в соответствии с законодательством имею такую возможность», – заявил Рустэм Хамитов.

«Руководители региона в зрелом возрасте должны своевременно принимать решение о завершении деятельности», – добавил Хамитов. Он также отметил, что чиновники должны покидать свои посты достойно и вовремя.

В конце сентября Путин сменил глав трех регионов. В один день Путин назначил временных руководителей Астраханской области, Кабардино-Балкарии и Приморья. Позднее он поменял руководителей Липецкой и Курганской областей, а также Петербурга.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Мойка78», «Невские новости» и Gazeta.SPb.