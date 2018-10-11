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Губернаторы Курской области и Забайкалья ушли в отставку

Автор:

Наталья Жданова
© Фото: Рамиль Ситдиков / РИА «Новости»

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Александр Михайлов и Наталья Жданова не назвали причины своего ухода.

Глава Курской области Александр Михайлов ушел в отставку с поста губернатора региона. Об этом сообщили в пресс-службе администрации местного правительства.

«Хочу поблагодарить всех за совместную плодотворную работу в регионе и считаю, что развитие Курской области должно продолжиться под руководством молодого руководителя. Желаю ему успехов», – заявил Михайлов, не назвав причины увольнения.

Александр Михайлов работал губернатором области с 2000 года. Его дважды переназначили по представлению президента России. В 2015 году он был избран как кандидат от «Единой России», за него проголосовали почти 67% избирателей.

Незадолго до увольнения Михайлова в отставку ушла Наталья Жданова, губернатор Забайкальского края.

«Хочу отметить, что это никак не связано с предположениями и слухами, распространившимися в последние дни, не связано и с критикой и нападками на меня. Принятое решение обусловлено моими внутренними мотивами и объективными обстоятельствами, которые открывают новый, не менее интересный и ответственный период в моей жизни», – сказала Жданова.

В начале 2016 года президент РФ Владимир Путин назначил ее исполняющей обязанности губернатора края. В сентябре 2016 года она выиграла губернаторские выборы.

В конце сентября Путин сменил глав трех регионов. В один день Путин назначил временных руководителей Астраханской области, Кабардино-Балкарии и Приморья. Позднее он поменял руководителей Липецкой и Курганской областей, а также Петербурга.

 

 

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